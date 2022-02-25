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В Крыму поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады

В Крыму поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады - РИА Новости, 25.02.2022

В Крыму поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил Вооруженные силы РФ за прорыв водной блокады полуострова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:39

2022-02-25T00:39

2022-02-25T00:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил Вооруженные силы РФ за прорыв водной блокады полуострова.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.По его словам, возобновление работы Северо-Крымского канала является восстановлением справедливости."Северо-Крымский канал строился не Украиной, а Советским Союзом", - подчеркнул вице-спикер.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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