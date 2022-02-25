https://ria.ru/20220225/batman-1774816885.html

Мэтт Ривз приступил к работе над сиквелом "Бэтмена"

Мэтт Ривз приступил к работе над сиквелом "Бэтмена" - РИА Новости, 25.02.2022

Мэтт Ривз приступил к работе над сиквелом "Бэтмена"

Режиссер Мэтт Ривз во время премьеры фильма "Бэтмен" в Лондоне рассказал журналистам, что уже работает над второй частью боевика, сообщает Comingsoon.net. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T02:46

2022-02-25T02:46

2022-02-25T02:46

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энди серкис

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Режиссер Мэтт Ривз во время премьеры фильма "Бэтмен" в Лондоне рассказал журналистам, что уже работает над второй частью боевика, сообщает Comingsoon.net. Несмотря на то, что в широкий прокат еще не вышла первая картина, по словам кинематографиста, он начал предлагать свои идеи студии Warner Bros. Помимо сиквела "Бэтмена", режиссер также готовит проект для потокового сервиса HBO Max, посвященный героям из комиксов DC. Премьера первого фильма о Бэтмене в российских кинотеатрах состоится 2 марта. Главную роль — супергероя Брюса Уэйна исполнил Роберт Паттинсон. В боевике ему предстоит бороться с беззаконием в Готэм-сити, в том числе с коррупцией и Загадочником (Пол Дано) — серийным убийцей, одержимым головоломками. Врагом Бэтмена также будет и Пингвин. Его в ленте сыграл Колин Фаррелл.Зрители также увидят на экране Зои Кравиц, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.

https://ria.ru/20220224/premiere-1774731986.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, колин фаррелл, зои кравиц, энди серкис, hbo, роберт паттинсон