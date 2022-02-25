https://ria.ru/20220225/bank-1774947115.html
Россельхозбанк заявил, что выполняет все обязательства по бумагам
Россельхозбанк заявил, что выполняет все обязательства по бумагам - РИА Новости, 25.02.2022
Россельхозбанк заявил, что выполняет все обязательства по бумагам
Россельхозбанк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков; обязательства по бумагам выполняются в полном объеме, санкции не... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:21
2022-02-25T08:21
2022-02-25T08:28
экономика
россия
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568133440_0:130:2659:1626_1920x0_80_0_0_c6947e9c7cc52afaf6667bc6131da461.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россельхозбанк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков; обязательства по бумагам выполняются в полном объеме, санкции не затрагивают операции клиентов, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка."О возможности введения санкций известно с 2014 года. Банк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков. Россельхозбанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими законами Российской Федерации и нормами международного права", - заявили в банке."Санкции относительно РСХБ не затрагивают операции клиентов", - подчеркнули в кредитной организации.Введенные в отношении РСХБ санкции ограничивают доступ банка к американскому долговому рынку на срок свыше 14 дней. С 2014 года РСХБ переориентировался на российский рынок заемного капитала. В обращении находится один выпуск субординированных еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2023 году."Обязательства по бумагам выполняются в полном объеме", - отметили в банке.Все активы банка размещены на территории России, а целью его деятельности является поддержка агропромышленного комплекса и обеспечение качественными финансовыми услугами населения РФ. Россельхозбанк продолжит выполнять все клиентские операции в полном объеме и работает в обычном режиме, заключили там.
https://ria.ru/20220225/ustoychivost-1774929948.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568133440_160:0:2499:1754_1920x0_80_0_0_4859d34649f2ed5f06d89ba54cf74dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, россельхозбанк
08:21 25.02.2022 (обновлено: 08:28 25.02.2022)
Россельхозбанк заявил, что выполняет все обязательства по бумагам
Россельхозбанк заявил, что накопил запас прочности для работы в условиях внешних шоков
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россельхозбанк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков; обязательства по бумагам выполняются в полном объеме, санкции не затрагивают операции клиентов, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
США
в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпром нефти
", "Транснефти
", "Ростелекома
", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.
"О возможности введения санкций известно с 2014 года. Банк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков. Россельхозбанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими законами Российской Федерации и нормами международного права", - заявили в банке.
"Санкции относительно РСХБ не затрагивают операции клиентов", - подчеркнули в кредитной организации.
Введенные в отношении РСХБ санкции ограничивают доступ банка к американскому долговому рынку на срок свыше 14 дней. С 2014 года РСХБ переориентировался на российский рынок заемного капитала. В обращении находится один выпуск субординированных еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2023 году.
"Обязательства по бумагам выполняются в полном объеме", - отметили в банке.
Все активы банка размещены на территории России, а целью его деятельности является поддержка агропромышленного комплекса и обеспечение качественными финансовыми услугами населения РФ. Россельхозбанк продолжит выполнять все клиентские операции в полном объеме и работает в обычном режиме, заключили там.