https://ria.ru/20220225/bank-1774947115.html

Россельхозбанк заявил, что выполняет все обязательства по бумагам

Россельхозбанк заявил, что выполняет все обязательства по бумагам - РИА Новости, 25.02.2022

Россельхозбанк заявил, что выполняет все обязательства по бумагам

Россельхозбанк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков; обязательства по бумагам выполняются в полном объеме, санкции не... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:21

2022-02-25T08:21

2022-02-25T08:28

экономика

россия

россельхозбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568133440_0:130:2659:1626_1920x0_80_0_0_c6947e9c7cc52afaf6667bc6131da461.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россельхозбанк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков; обязательства по бумагам выполняются в полном объеме, санкции не затрагивают операции клиентов, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка."О возможности введения санкций известно с 2014 года. Банк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков. Россельхозбанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими законами Российской Федерации и нормами международного права", - заявили в банке."Санкции относительно РСХБ не затрагивают операции клиентов", - подчеркнули в кредитной организации.Введенные в отношении РСХБ санкции ограничивают доступ банка к американскому долговому рынку на срок свыше 14 дней. С 2014 года РСХБ переориентировался на российский рынок заемного капитала. В обращении находится один выпуск субординированных еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2023 году."Обязательства по бумагам выполняются в полном объеме", - отметили в банке.Все активы банка размещены на территории России, а целью его деятельности является поддержка агропромышленного комплекса и обеспечение качественными финансовыми услугами населения РФ. Россельхозбанк продолжит выполнять все клиентские операции в полном объеме и работает в обычном режиме, заключили там.

https://ria.ru/20220225/ustoychivost-1774929948.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, россельхозбанк