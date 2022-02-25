https://ria.ru/20220225/bank-1774929074.html

Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине

Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине

Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T01:15

2022-02-25T01:15

2022-02-25T01:18

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украина

всемирный банк

мвф

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в четверг глава организации Дэвид Мэлпасс.По его словам, Всемирный банк намерен "задействовать все инструменты финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования" на текущую ситуацию.Мэлпасс прогнозировал, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия"."Мы тесно координируем наши действия с МВФ для их оценки", - указал глава Всемирного банка.

https://ria.ru/20220225/mobilizatsiya-1774928962.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, всемирный банк, мвф, ситуация в днр и лнр