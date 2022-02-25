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Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине
Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине
Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:15
2022-02-25T01:18
в мире
украина
всемирный банк
мвф
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в четверг глава организации Дэвид Мэлпасс.По его словам, Всемирный банк намерен "задействовать все инструменты финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования" на текущую ситуацию.Мэлпасс прогнозировал, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия"."Мы тесно координируем наши действия с МВФ для их оценки", - указал глава Всемирного банка.
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в мире, украина, всемирный банк, мвф, ситуация в днр и лнр
01:15 25.02.2022 (обновлено: 01:18 25.02.2022)
 
Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине

Глава Всемирного банка Мэлпасс выразил готовность оказать финансовую помощь Украине

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в четверг глава организации Дэвид Мэлпасс.
"Мы готовы оказать Украине немедленную поддержку и прорабатываем варианты такой помощи, в том числе быстрое выделение финансирования", - сказал Мэлпасс.
По его словам, Всемирный банк намерен "задействовать все инструменты финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования" на текущую ситуацию.
Мэлпасс прогнозировал, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия".
"Мы тесно координируем наши действия с МВФ для их оценки", - указал глава Всемирного банка.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
01:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреУкраинаВсемирный банкМВФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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