https://ria.ru/20220225/bank-1774929074.html
Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине
Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине
Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:15
2022-02-25T01:15
2022-02-25T01:18
в мире
украина
всемирный банк
мвф
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в четверг глава организации Дэвид Мэлпасс.По его словам, Всемирный банк намерен "задействовать все инструменты финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования" на текущую ситуацию.Мэлпасс прогнозировал, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия"."Мы тесно координируем наши действия с МВФ для их оценки", - указал глава Всемирного банка.
https://ria.ru/20220225/mobilizatsiya-1774928962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, всемирный банк, мвф, ситуация в днр и лнр
01:15 25.02.2022 (обновлено: 01:18 25.02.2022)
Глава Всемирного банка выразил готовность оказать помощь Украине
Глава Всемирного банка Мэлпасс выразил готовность оказать финансовую помощь Украине