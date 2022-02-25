https://ria.ru/20220225/aviakompanii-1775034649.html
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ посадить ребенка рядом с матерью
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ посадить ребенка рядом с матерью - РИА Новости, 25.02.2022
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ посадить ребенка рядом с матерью
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 20 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:23
2022-02-25T14:23
2022-02-25T14:23
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санкт-петербург
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 20 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на авиакомпанию "Победа" (дочерний лоукостер "Аэрофлота") за отказ посадить трехлетнего ребенка в салоне самолета рядом с матерью.Ведомство установило, что на рейсе Казань – Санкт-Петербург в феврале 2021 года авиакомпания разместила Ларису Сланевскую в третьем ряду, а ее трехлетнюю дочь – в 29-м. На просьбу пассажирки посадить ее с ребенком ей было предложено доплатить 400 рублей.В суде "Победа" заявила, что девочка сидела рядом с мужчиной, который "не является посторонним для малолетнего ребенка", поскольку "воздушная перевозка оформлена одним бронированием на трех клиентов". Суды, однако, пришли к выводу, что этот довод основан на предположениях заявителя.Сообщается, что авиакомпания нарушила авиационные правила, обязывающие ее при регистрации на рейс принять все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна родителей с несовершеннолетними детьми.
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РИА Новости
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туризм, санкт-петербург, казань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, авиакомпании, победа (авиакомпания), штрафы
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ посадить ребенка рядом с матерью
Суд подтвердил штраф "Победе" за отказ посадить трехлетнего ребенка рядом с матерью
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 20 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на авиакомпанию "Победа" (дочерний лоукостер "Аэрофлота") за отказ посадить трехлетнего ребенка в салоне самолета рядом с матерью.
Ведомство установило, что на рейсе Казань – Санкт-Петербург в феврале 2021 года авиакомпания разместила Ларису Сланевскую в третьем ряду, а ее трехлетнюю дочь – в 29-м. На просьбу пассажирки посадить ее с ребенком ей было предложено доплатить 400 рублей.
В суде "Победа" заявила, что девочка сидела рядом с мужчиной, который "не является посторонним для малолетнего ребенка", поскольку "воздушная перевозка оформлена одним бронированием на трех клиентов". Суды, однако, пришли к выводу, что этот довод основан на предположениях заявителя.
Сообщается, что авиакомпания нарушила авиационные правила, обязывающие ее при регистрации на рейс принять все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна родителей с несовершеннолетними детьми.