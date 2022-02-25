https://ria.ru/20220225/aviakompanii-1775034649.html

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ посадить ребенка рядом с матерью

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ посадить ребенка рядом с матерью - РИА Новости, 25.02.2022

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ посадить ребенка рядом с матерью

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 20 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:23

2022-02-25T14:23

2022-02-25T14:23

туризм

туризм

санкт-петербург

казань

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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авиакомпании

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 20 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на авиакомпанию "Победа" (дочерний лоукостер "Аэрофлота") за отказ посадить трехлетнего ребенка в салоне самолета рядом с матерью.Ведомство установило, что на рейсе Казань – Санкт-Петербург в феврале 2021 года авиакомпания разместила Ларису Сланевскую в третьем ряду, а ее трехлетнюю дочь – в 29-м. На просьбу пассажирки посадить ее с ребенком ей было предложено доплатить 400 рублей.В суде "Победа" заявила, что девочка сидела рядом с мужчиной, который "не является посторонним для малолетнего ребенка", поскольку "воздушная перевозка оформлена одним бронированием на трех клиентов". Суды, однако, пришли к выводу, что этот довод основан на предположениях заявителя.Сообщается, что авиакомпания нарушила авиационные правила, обязывающие ее при регистрации на рейс принять все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна родителей с несовершеннолетними детьми.

https://ria.ru/20220214/shtraf-1772676527.html

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Лана Баева

туризм, санкт-петербург, казань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, авиакомпании, победа (авиакомпания), штрафы