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Россияне купили 289 тысяч авиабилетов с вылетом из закрытых аэропортов

Россияне купили 289 тысяч авиабилетов с вылетом из закрытых аэропортов - РИА Новости, 25.02.2022

Россияне купили 289 тысяч авиабилетов с вылетом из закрытых аэропортов

Свыше 289 тысяч авиабилетов с вылетом из 11 аэропортов на юге России, временно приостановивших работу, было приобретено с 24 февраля по 10 марта, сообщил Максим РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:51

2022-02-25T12:51

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Свыше 289 тысяч авиабилетов с вылетом из 11 аэропортов на юге России, временно приостановивших работу, было приобретено с 24 февраля по 10 марта, сообщил Максим Жаворонков, первый замруководителя ЦИК партии "Единая Россия", участвующий в работе оперативного штаба Минтранса."До 2 марта решением Росавиации были введены ограничения по полетам в 11 аэропортов. Приобретенных билетов в период с 24 февраля по 10 марта — 289 тысяч 177 штук на сегодняшний день", — сказал Жаворонков.Организована перевозка по альтернативным маршрутам, уточнил он. По его словам, в аэропорты Москвы доставляются пассажиры, которые планировали прибыть в Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк, в аэропорт Сочи – пассажиры, планировавшие прибыть или вылететь из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара, а в аэропорт Волгограда – пассажиры Ростова-на-Дону и Элисты."Анонсирована возможность получить возврат денежных средств в полном объёме, чтоб не было дополнительных платежей или штрафов", — заключил Жаворонков.

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Лана Баева

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