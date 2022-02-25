https://ria.ru/20220225/aviabilety-1774996557.html
Россияне купили 289 тысяч авиабилетов с вылетом из закрытых аэропортов
Россияне купили 289 тысяч авиабилетов с вылетом из закрытых аэропортов - РИА Новости, 25.02.2022
Россияне купили 289 тысяч авиабилетов с вылетом из закрытых аэропортов
Свыше 289 тысяч авиабилетов с вылетом из 11 аэропортов на юге России, временно приостановивших работу, было приобретено с 24 февраля по 10 марта, сообщил Максим РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:51
2022-02-25T12:51
2022-02-25T12:52
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
россия
курск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676960_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_f201ae7b125c2fddc25f8b3f17a5a97c.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Свыше 289 тысяч авиабилетов с вылетом из 11 аэропортов на юге России, временно приостановивших работу, было приобретено с 24 февраля по 10 марта, сообщил Максим Жаворонков, первый замруководителя ЦИК партии "Единая Россия", участвующий в работе оперативного штаба Минтранса."До 2 марта решением Росавиации были введены ограничения по полетам в 11 аэропортов. Приобретенных билетов в период с 24 февраля по 10 марта — 289 тысяч 177 штук на сегодняшний день", — сказал Жаворонков.Организована перевозка по альтернативным маршрутам, уточнил он. По его словам, в аэропорты Москвы доставляются пассажиры, которые планировали прибыть в Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк, в аэропорт Сочи – пассажиры, планировавшие прибыть или вылететь из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара, а в аэропорт Волгограда – пассажиры Ростова-на-Дону и Элисты."Анонсирована возможность получить возврат денежных средств в полном объёме, чтоб не было дополнительных платежей или штрафов", — заключил Жаворонков.
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
россия
курск
краснодар
ростов-на-дону
анапа
геленджик
элиста
брянск
воронеж
липецк
волгоград
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676960_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b23cc87a2a7e926812d334de9edd8e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, россия, курск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), краснодар, ростов-на-дону, анапа, геленджик, элиста, брянск, воронеж, липецк, волгоград, сочи, ситуация в днр и лнр, аэропорты, авиакомпании
12:51 25.02.2022 (обновлено: 12:52 25.02.2022)
Россияне купили 289 тысяч авиабилетов с вылетом из закрытых аэропортов
Оперштаб: пассажиров рейсов из закрытых аэропортов развезут по альтернативным маршрутам
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Свыше 289 тысяч авиабилетов с вылетом из 11 аэропортов на юге России, временно приостановивших работу, было приобретено с 24 февраля по 10 марта, сообщил Максим Жаворонков, первый замруководителя ЦИК партии "Единая Россия", участвующий в работе оперативного штаба Минтранса.
"До 2 марта решением Росавиации были введены ограничения по полетам в 11 аэропортов. Приобретенных билетов в период с 24 февраля по 10 марта — 289 тысяч 177 штук на сегодняшний день", — сказал Жаворонков.
Организована перевозка по альтернативным маршрутам, уточнил он. По его словам, в аэропорты Москвы доставляются пассажиры, которые планировали прибыть в Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк, в аэропорт Сочи – пассажиры, планировавшие прибыть или вылететь из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара, а в аэропорт Волгограда – пассажиры Ростова-на-Дону и Элисты.
"Анонсирована возможность получить возврат денежных средств в полном объёме, чтоб не было дополнительных платежей или штрафов", — заключил Жаворонков.