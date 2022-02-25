https://ria.ru/20220225/ataki-1774924483.html
Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам
Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам - РИА Новости, 25.02.2022
Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам
Кибератаки ведутся на сайты телеканала RT, часть из них - с территории США. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:18
2022-02-25T00:18
2022-02-25T00:18
сша
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технологии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кибератаки ведутся на сайты телеканала RT, часть из них - с территории США."На сайты RT c вечера четверга, 24 февраля, ведутся DDoS-атаки. По имеющимся данным, атаки начались с 17:00 мск и продолжаются до сих пор", - говорится в Telegram-канале RT.Добавляется, что порядка 27% адресов, с которых совершаются атаки, находятся в США.
https://ria.ru/20220224/frantsiya-1774805822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, технологии
Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам
Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам, в том числе из США