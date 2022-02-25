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Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам
Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам - РИА Новости, 25.02.2022
Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам
Кибератаки ведутся на сайты телеканала RT, часть из них - с территории США. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:18
2022-02-25T00:18
сша
в мире
технологии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кибератаки ведутся на сайты телеканала RT, часть из них - с территории США."На сайты RT c вечера четверга, 24 февраля, ведутся DDoS-атаки. По имеющимся данным, атаки начались с 17:00 мск и продолжаются до сих пор", - говорится в Telegram-канале RT.Добавляется, что порядка 27% адресов, с которых совершаются атаки, находятся в США.
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Максим Горбачев
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сша, в мире, технологии
00:18 25.02.2022
 
Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам

Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам, в том числе из США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип телеканала RT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кибератаки ведутся на сайты телеканала RT, часть из них - с территории США.
"На сайты RT c вечера четверга, 24 февраля, ведутся DDoS-атаки. По имеющимся данным, атаки начались с 17:00 мск и продолжаются до сих пор", - говорится в Telegram-канале RT.
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Французский сенатор призвал прекратить вещание RT в стране
Добавляется, что порядка 27% адресов, с которых совершаются атаки, находятся в США.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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