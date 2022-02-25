https://ria.ru/20220225/ataki-1774924483.html

Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам

Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам - РИА Новости, 25.02.2022

Сайты телеканала RT уже несколько часов подвергаются DDoS-атакам

Кибератаки ведутся на сайты телеканала RT, часть из них - с территории США. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:18

2022-02-25T00:18

2022-02-25T00:18

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технологии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кибератаки ведутся на сайты телеканала RT, часть из них - с территории США."На сайты RT c вечера четверга, 24 февраля, ведутся DDoS-атаки. По имеющимся данным, атаки начались с 17:00 мск и продолжаются до сих пор", - говорится в Telegram-канале RT.Добавляется, что порядка 27% адресов, с которых совершаются атаки, находятся в США.

https://ria.ru/20220224/frantsiya-1774805822.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, технологии