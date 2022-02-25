https://ria.ru/20220225/ataka-1775000011.html

В Крыму зафиксировали DDoS-атаку на информационную инфраструктуру

В Крыму зафиксировали DDoS-атаку на информационную инфраструктуру - РИА Новости, 25.02.2022

В Крыму зафиксировали DDoS-атаку на информационную инфраструктуру

Массированная DDоS-атака осуществлена на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Крыма, основной удар пришелся на портал правительства, сообщил... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:00

2022-02-25T12:00

2022-02-25T12:00

республика крым

технологии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Массированная DDоS-атака осуществлена на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Крыма, основной удар пришелся на портал правительства, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев."Два дня продолжается атака на государственные интернет-порталы и сайты Крыма, все попытки заблокировать их успешно отбиты. Продолжаем работать", - сказал журналистам Афанасьев.По его словам, массированная компьютерная атака на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру республики началась вечером 24 февраля."Основной удар нанесен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов (ip-адреса из США, Индии, Северной и Южной Америк). Главная цель – вывод из строя портала правительства республики Крым и других значимых информационных ресурсов", - подчеркнул Афанасьев.По его словам, предприняты все необходимые меры по противодействию компьютерным угрозам. Информационные ресурсы функционируют в штатном режиме.

https://ria.ru/20220225/krym-1774979368.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, технологии, происшествия