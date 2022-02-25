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В Крыму зафиксировали DDoS-атаку на информационную инфраструктуру
В Крыму зафиксировали DDoS-атаку на информационную инфраструктуру - РИА Новости, 25.02.2022
В Крыму зафиксировали DDoS-атаку на информационную инфраструктуру
Массированная DDоS-атака осуществлена на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Крыма, основной удар пришелся на портал правительства, сообщил... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:00
2022-02-25T12:00
республика крым
технологии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Массированная DDоS-атака осуществлена на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Крыма, основной удар пришелся на портал правительства, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев."Два дня продолжается атака на государственные интернет-порталы и сайты Крыма, все попытки заблокировать их успешно отбиты. Продолжаем работать", - сказал журналистам Афанасьев.По его словам, массированная компьютерная атака на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру республики началась вечером 24 февраля."Основной удар нанесен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов (ip-адреса из США, Индии, Северной и Южной Америк). Главная цель – вывод из строя портала правительства республики Крым и других значимых информационных ресурсов", - подчеркнул Афанасьев.По его словам, предприняты все необходимые меры по противодействию компьютерным угрозам. Информационные ресурсы функционируют в штатном режиме.
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Влада Копылова
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республика крым, технологии, происшествия
12:00 25.02.2022
 
В Крыму зафиксировали DDoS-атаку на информационную инфраструктуру

В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на информационную инфраструктуру

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Массированная DDоS-атака осуществлена на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Крыма, основной удар пришелся на портал правительства, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.
"Два дня продолжается атака на государственные интернет-порталы и сайты Крыма, все попытки заблокировать их успешно отбиты. Продолжаем работать", - сказал журналистам Афанасьев.
По его словам, массированная компьютерная атака на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру республики началась вечером 24 февраля.
"Основной удар нанесен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов (ip-адреса из США, Индии, Северной и Южной Америк). Главная цель – вывод из строя портала правительства республики Крым и других значимых информационных ресурсов", - подчеркнул Афанасьев.
По его словам, предприняты все необходимые меры по противодействию компьютерным угрозам. Информационные ресурсы функционируют в штатном режиме.
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:58
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
Опубликовано: Влада Копылова
 
Республика КрымТехнологииПроисшествия
 
 
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