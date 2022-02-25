https://ria.ru/20220225/armiya-1775120658.html

Путин высоко оценил действия российской армии на Украине

Путин высоко оценил действия российской армии на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Путин высоко оценил действия российской армии на Украине

Армия России в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества, заявил в пятницу... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:45

2022-02-25T17:45

2022-02-25T18:01

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774147622_0:135:2508:1546_1920x0_80_0_0_61c98f846937cb95238c516ee304565b.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Выполняют воинский долг успешно. Успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", - сказал он совещании с членами Совбеза РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти в Киеве, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Со своей стороны, российские власти ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/desant-1775074246.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир путин