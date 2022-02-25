17:45 25.02.2022 (обновлено: 18:01 25.02.2022)
Путин высоко оценил действия российской армии на Украине
Президент Путин: российские военные на Украине действуют мужественно и профессионально
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Выполняют воинский долг успешно. Успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", - сказал он совещании с членами Совбеза РФ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти в Киеве, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Со своей стороны, российские власти ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Кирилл Волков