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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/armiya-1775120658.html
Путин высоко оценил действия российской армии на Украине
Путин высоко оценил действия российской армии на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Путин высоко оценил действия российской армии на Украине
Армия России в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества, заявил в пятницу... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:45
2022-02-25T18:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Выполняют воинский долг успешно. Успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", - сказал он совещании с членами Совбеза РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти в Киеве, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Со своей стороны, российские власти ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир путин
17:45 25.02.2022 (обновлено: 18:01 25.02.2022)
 
Путин высоко оценил действия российской армии на Украине

Президент Путин: российские военные на Украине действуют мужественно и профессионально

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Выполняют воинский долг успешно. Успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", - сказал он совещании с членами Совбеза РФ.
Флаг ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти в Киеве, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Со своей стороны, российские власти ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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