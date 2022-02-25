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Российский рынок акций существенно вырос после обвала накануне
Российский рынок акций существенно вырос после обвала накануне - РИА Новости, 25.02.2022
Российский рынок акций существенно вырос после обвала накануне
Российский рынок акций растет с начала основной торговой сессии пятницы и прибавляет уже порядка 23 процентов, пытаясь компенсировать обвал четверга, следует из РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:33
2022-02-25T11:14
экономика
московская биржа
ртс
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский рынок акций растет с начала основной торговой сессии пятницы и прибавляет уже порядка 23 процентов, пытаясь компенсировать обвал четверга, следует из данных Московской биржи.К 11:14 мск рублевый индекс растет на 23,07%, до 2532,90 пункта, долларовый РТС — на 28,36%, до 953,59 пункта.В четверг российский фондовый рынок отреагировал на геополитические риски из-за начала военной операции на Украине беспрецедентным дневным падением: к полудню рублевый индекс Мосбиржи опустился до 1680 пунктов, РТС — до 610.Утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках в пятницу Московская биржа не проводила.Накануне президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, московская биржа, ртс
10:33 25.02.2022 (обновлено: 11:14 25.02.2022)
 
Российский рынок акций существенно вырос после обвала накануне

Российский рынок акций вырос на 23 процента в начале основной торговой сессии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский рынок акций растет с начала основной торговой сессии пятницы и прибавляет уже порядка 23 процентов, пытаясь компенсировать обвал четверга, следует из данных Московской биржи.
К 11:14 мск рублевый индекс растет на 23,07%, до 2532,90 пункта, долларовый РТС — на 28,36%, до 953,59 пункта.
В четверг российский фондовый рынок отреагировал на геополитические риски из-за начала военной операции на Украине беспрецедентным дневным падением: к полудню рублевый индекс Мосбиржи опустился до 1680 пунктов, РТС — до 610.
Утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках в пятницу Московская биржа не проводила.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Станислав Ванд
 
ЭкономикаМосковская биржаРТС
 
 
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