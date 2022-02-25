https://ria.ru/20220225/aktsii-1774972806.html

Российский рынок акций существенно вырос после обвала накануне

Российский рынок акций существенно вырос после обвала накануне - РИА Новости, 25.02.2022

Российский рынок акций существенно вырос после обвала накануне

Российский рынок акций растет с начала основной торговой сессии пятницы и прибавляет уже порядка 23 процентов, пытаясь компенсировать обвал четверга, следует из РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:33

2022-02-25T10:33

2022-02-25T11:14

экономика

московская биржа

ртс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568374238_0:124:3042:1835_1920x0_80_0_0_baac2ce3dd63cebbeeb3cf79b2d5eafb.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский рынок акций растет с начала основной торговой сессии пятницы и прибавляет уже порядка 23 процентов, пытаясь компенсировать обвал четверга, следует из данных Московской биржи.К 11:14 мск рублевый индекс растет на 23,07%, до 2532,90 пункта, долларовый РТС — на 28,36%, до 953,59 пункта.В четверг российский фондовый рынок отреагировал на геополитические риски из-за начала военной операции на Украине беспрецедентным дневным падением: к полудню рублевый индекс Мосбиржи опустился до 1680 пунктов, РТС — до 610.Утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках в пятницу Московская биржа не проводила.Накануне президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, московская биржа, ртс