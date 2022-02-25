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Зеленский встретился с американским актером Шоном Пенном
Зеленский встретился с американским актером Шоном Пенном - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский встретился с американским актером Шоном Пенном
Владимир Зеленский на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины встретился с американским актером, кинорежиссером и сценаристом Шоном Пенном. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:00
2022-02-25T01:01
в мире
шон пенн
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины встретился с американским актером, кинорежиссером и сценаристом Шоном Пенном.В ноябре прошлого года сообщалось, что Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, у него в планах снять документальный фильм об Украине.Зеленский выложил в Instagram видео, на котором видно, как он общается с Пенном, однако звук у публикации в сторис отключен.Шон Пенн - лауреат премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк" и призер трех крупнейших кинофестивалей мира - Каннского, Венецианского и Берлинского.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220225/demilitarizatsiya-1774925540.html
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в мире, шон пенн, украина, россия, донбасс
01:00 25.02.2022 (обновлено: 01:01 25.02.2022)
 
Зеленский встретился с американским актером Шоном Пенном

Президент Украины Зеленский встретился с американским актером Шоном Пенном

© REUTERS / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины встретился с американским актером, кинорежиссером и сценаристом Шоном Пенном.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, у него в планах снять документальный фильм об Украине.
Зеленский выложил в Instagram видео, на котором видно, как он общается с Пенном, однако звук у публикации в сторис отключен.
Шон Пенн - лауреат премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк" и призер трех крупнейших кинофестивалей мира - Каннского, Венецианского и Берлинского.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
00:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Операция в Донбассе направлена на демилитаризацию Украины, заявил Володин
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреШон ПеннУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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