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В Минске анонсировали пуск второго блока Белорусской АЭС

В Минске анонсировали пуск второго блока Белорусской АЭС - РИА Новости, 25.02.2022

В Минске анонсировали пуск второго блока Белорусской АЭС

Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго блока БелАЭС составляет 96%, скоро реакторная установка будет выведена на... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:46

2022-02-25T10:46

2022-02-25T11:53

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго блока БелАЭС составляет 96%, скоро реакторная установка будет выведена на минимально контролируемый уровень мощности."Готовность второго блока – 96%. В декабре 2021 года в рамках программы физического пуска блока в активную зону реактора загружено свежее ядерное топливо. Завершена сборка реакторной установки. Проведены ее гидроиспытания, которые подтвердили соответствие систем и оборудования проектным характеристикам. Сейчас на втором блоке станции завершаются подготовительные работы к запуску управляемой цепной реакции", - приводит пресс-служба министерства в его Telegram-канале слова Каранкевича. Он отметил, что "в ближайшее время реакторная установка блока будет выведена на минимально контролируемый уровень мощности – 1% от номинальной". "Таким образом, будет положено начало жизненного цикла реактора", - констатировал министр.Выход реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности означает ее физический пуск. По словам министра, далее пройдут нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны. В 2022 году блок будет введен в промышленную эксплуатацию.Каранкевич также рассказал, что первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года выработал 7,6 миллиарда кВт.ч. электроэнергии, что позволило заместить около 2 миллиардов кубометров природного газа. Это сопоставимо с годовым его потреблением населением страны.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года.

https://ria.ru/20220128/aes-1769982735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белорусская аэс, белоруссия