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"Аэрофлот" частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь
"Аэрофлот" частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь - РИА Новости, 25.02.2022
"Аэрофлот" частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь
"Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов РФ частично отменяет рейсы из Москвы в Волгоград и Ставрополь (и обратно),... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:04
2022-02-25T16:19
аэрофлот
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ставрополь
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов РФ частично отменяет рейсы из Москвы в Волгоград и Ставрополь (и обратно), запланированные на 25 февраля, сообщает компания."В связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов России Аэрофлот частично отменяет рейсы Москва — Волгоград — Москва, Москва — Ставрополь — Москва, запланированные в расписании на 25 февраля", - говорится в сообщении."Просим пассажиров отменённых рейсов SU1182 "Шереметьево" — Волгоград (вылет в 14:20), SU1183 Волгоград — "Шереметьево" (вылет в 17:25), SU1364 "Шереметьево" — Ставрополь (вылет в 15:50), SU1365 Ставрополь — "Шереметьево" (вылет в 19:20) следить за информацией об изменениях в расписании", - добавляет компания.Перевозчик сообщает, что актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Для Волгограда через Астрахань, для Ставрополя — Минеральные Воды.
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аэрофлот, волгоград, ставрополь, москва, новости - туризм
16:04 25.02.2022 (обновлено: 16:19 25.02.2022)
 
"Аэрофлот" частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь

"Аэрофлот" частично отменяет рейсы из Москвы в Волгоград и Ставрополь и обратно

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" на территории аэропорта Шереметьево
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" на территории аэропорта Шереметьево
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов РФ частично отменяет рейсы из Москвы в Волгоград и Ставрополь (и обратно), запланированные на 25 февраля, сообщает компания.
"В связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов России Аэрофлот частично отменяет рейсы МоскваВолгоград — Москва, Москва — Ставрополь — Москва, запланированные в расписании на 25 февраля", - говорится в сообщении.
"Просим пассажиров отменённых рейсов SU1182 "Шереметьево" — Волгоград (вылет в 14:20), SU1183 Волгоград — "Шереметьево" (вылет в 17:25), SU1364 "Шереметьево" — Ставрополь (вылет в 15:50), SU1365 Ставрополь — "Шереметьево" (вылет в 19:20) следить за информацией об изменениях в расписании", - добавляет компания.
Перевозчик сообщает, что актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.
Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Для Волгограда через Астрахань, для Ставрополя — Минеральные Воды.
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 06:53
Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"
Опубликовано: Влада Копылова
 
АэрофлотВолгоградСтавропольМоскваНовости - Туризм
 
 
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