https://ria.ru/20220225/aeroflot-1775088933.html
"Аэрофлот" частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь
"Аэрофлот" частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь - РИА Новости, 25.02.2022
"Аэрофлот" частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь
"Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов РФ частично отменяет рейсы из Москвы в Волгоград и Ставрополь (и обратно),... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:04
2022-02-25T16:04
2022-02-25T16:19
аэрофлот
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов РФ частично отменяет рейсы из Москвы в Волгоград и Ставрополь (и обратно), запланированные на 25 февраля, сообщает компания."В связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов России Аэрофлот частично отменяет рейсы Москва — Волгоград — Москва, Москва — Ставрополь — Москва, запланированные в расписании на 25 февраля", - говорится в сообщении."Просим пассажиров отменённых рейсов SU1182 "Шереметьево" — Волгоград (вылет в 14:20), SU1183 Волгоград — "Шереметьево" (вылет в 17:25), SU1364 "Шереметьево" — Ставрополь (вылет в 15:50), SU1365 Ставрополь — "Шереметьево" (вылет в 19:20) следить за информацией об изменениях в расписании", - добавляет компания.Перевозчик сообщает, что актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Для Волгограда через Астрахань, для Ставрополя — Минеральные Воды.
https://ria.ru/20220225/rosaviatsiya-1774942383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэрофлот, волгоград, ставрополь, москва, новости - туризм
16:04 25.02.2022 (обновлено: 16:19 25.02.2022)
"Аэрофлот" частично отменяет рейсы в Волгоград и Ставрополь
"Аэрофлот" частично отменяет рейсы из Москвы в Волгоград и Ставрополь и обратно