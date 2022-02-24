https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774733181.html

Зеленский перешел на русский язык во время обращения к украинцам

Зеленский перешел на русский язык во время обращения к украинцам - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский перешел на русский язык во время обращения к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам перешел на русский язык, чтобы обратиться к "русским людям". РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:00

2022-02-24T13:00

2022-02-24T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам перешел на русский язык, чтобы обратиться к "русским людям"."Я знаю, что эту информацию абсолютно у вас не показывают на телеканалах, в соцсетях много всего заблокировано. Но заблокировать - это зло, ... заблокировать историю невозможно. Поэтому уважаемые граждане Украины (после этого Зеленский перешел снова на украинский- ред.), уважаемые наши, крепкие граждане Украины, у кого есть родственники в России, уверен есть, у кого есть друзья, журналисты, кто знает блогеров... Пожалуйста, обращайтесь к ним, они должны постоянно говорить про это, тогда Россия будет знать правду", - сказал президент Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, владимир зеленский