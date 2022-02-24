https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774658515.html
Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство
Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:29
2022-02-24T09:29
2022-02-24T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство.Военная операция в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии. Сегодня Россия начала специальную военную операцию в Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский
09:29 24.02.2022 (обновлено: 09:47 24.02.2022)
Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство
Президент Украины Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство