https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634540.html

На Украине ввели военное положение

На Украине ввели военное положение - РИА Новости, 24.02.2022

На Украине ввели военное положение

На Украине ввели военное положение, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:46

2022-02-24T07:46

2022-02-24T08:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

владимир зеленский

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. На Украине ввели военное положение, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram."Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", — сказал он.Кроме того Зеленский призвал украинцев не паниковать."От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", — заявил он.По информации издания "Страна.ua", украинский лидер созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.В ночь на четверг власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dnr-1774641967.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донбасс, владимир зеленский