Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634540.html
На Украине ввели военное положение
На Украине ввели военное положение - РИА Новости, 24.02.2022
На Украине ввели военное положение
На Украине ввели военное положение, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:46
2022-02-24T08:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774642842_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_1927abe88e3d62cc90614796e69f3e99.jpg
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. На Украине ввели военное положение, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram."Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", — сказал он.Кроме того Зеленский призвал украинцев не паниковать."От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", — заявил он.По информации издания "Страна.ua", украинский лидер созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.В ночь на четверг власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dnr-1774641967.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774642842_235:0:1043:606_1920x0_80_0_0_571b80ea543b45d67101bba6ddb9fa75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, владимир зеленский
07:46 24.02.2022 (обновлено: 08:35 24.02.2022)
 
На Украине ввели военное положение

Президент Украины Зеленский объявил военное положение на всей территории страны

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. На Украине ввели военное положение, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram.
"Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", — сказал он.
Кроме того Зеленский призвал украинцев не паниковать.
"От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", — заявил он.
По информации издания "Страна.ua", украинский лидер созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения

Обострение ситуации в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
В ночь на четверг власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала