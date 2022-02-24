07:46 24.02.2022 (обновлено: 08:35 24.02.2022)
На Украине ввели военное положение
Президент Украины Зеленский объявил военное положение на всей территории страны
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. На Украине ввели военное положение, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram.
"Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", — сказал он.
Кроме того Зеленский призвал украинцев не паниковать.
"От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", — заявил он.
По информации издания "Страна.ua", украинский лидер созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Обострение ситуации в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
В ночь на четверг власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии.
Опубликовано: Максим Горбачев