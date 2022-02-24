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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634128.html
Зеленский созывает СНБО, сообщили СМИ
Зеленский созывает СНБО, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский созывает СНБО, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины, сообщает портал Страна.ua. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:45
2022-02-24T08:07
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины, сообщает портал Страна.ua."Президент Украины Владимир Зеленский созывает СНБО", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774597820.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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луганская народная республика
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2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
07:45 24.02.2022 (обновлено: 08:07 24.02.2022)
 
Зеленский созывает СНБО, сообщили СМИ

Страна.ua: президент Украины Зеленский созывает СНБО

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины, сообщает портал Страна.ua.
"Президент Украины Владимир Зеленский созывает СНБО", - говорится в сообщении.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев официально утвердил режим полицейской диктатуры
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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