Греция запретила полеты в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии
Власти Греции запретили полеты в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии до 24 мая
© AP Photo / Petros Giannakouris,Флаг Греции
© AP Photo / Petros Giannakouris,
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 24 фев – РИА Новости. Греческие власти вслед за запретом на полеты гражданской авиации над Украиной запретили полеты в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии, также до 24 мая, сообщило управление гражданской авиации.
Новая авиационная директива (НОТАМ) "О запрете полетов в воздушном пространстве Украины" поступила в РИА Новости.
"Вслед за директивой, опубликованной 24 февраля, о запрете полетов в воздушном пространстве Украины, управление гражданской авиации объявляет об издании новой дополнительной авиационной директивы, запрещающей пролет гражданских воздушных судов и в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Дополнительная директива предусматривает, что всем гражданским самолетам запрещен вход в воздушное пространство (РПИ) Молдавии и Белоруссии из-за высокого риска продолжения военных действий в более широком регионе.
Помимо запрета на полеты на Украине, рекомендуется избегать полетов в районе на границе между Украиной и Россией.
Новая директива имеет трехмесячный срок действия и действует с 24 февраля 2022 года, до 24 мая 2022 года.
В связи с проведением Россией специальной военной операции Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) в четверг выпустило предупреждение об опасности полетов над Украиной. Некоторые компании отменили рейсы в Россию, некоторые меняют маршруты полетов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Позднее Минобороны сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, но выводят из строя военную инфраструктуру высокоточными средствами. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
Опубликовано: Игорь Тоноян