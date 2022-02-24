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Белгородские власти отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной

Белгородские власти отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной - РИА Новости, 24.02.2022

Белгородские власти отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной

Власти Белгородской области отменяют занятия в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:26

2022-02-24T07:26

2022-02-24T07:33

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Белгородской области отменяют занятия в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков."Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить", - сказал Гладков в Instagram.Губернатор добавил, что надеется, что взрослое население с пониманием отнесется к этому решению. По всей остальной области семьи сами примут решения о посещении школ и детсадов, они будут работать в штатном режиме, уточнил он.Губернатор добавил, что правительство региона работает в штатном режиме, все предприятия также работают.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20220224/nebenzya-1774626056.html

https://ria.ru/20220223/kitay-1774458378.html

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Севастиан Котов

в мире, украина, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, белгородская область