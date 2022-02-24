14:07 24.02.2022 (обновлено: 14:21 24.02.2022)
Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: Россию невозможно закрыть "железным занавесом"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россию невозможно закрыть "железным занавесом", проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски того, что Россия окажется за "железным занавесом".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Опубликовано: Кирилл Волков