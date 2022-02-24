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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/zanaves-1774757433.html
Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле
Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле - РИА Новости, 24.02.2022
Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле
Россию невозможно закрыть "железным занавесом", проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:07
2022-02-24T14:21
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россию невозможно закрыть "железным занавесом", проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски того, что Россия окажется за "железным занавесом".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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россия
украина
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россия, в мире, украина, донбасс, санкции в отношении россии
14:07 24.02.2022 (обновлено: 14:21 24.02.2022)
 
Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков: Россию невозможно закрыть "железным занавесом"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россию невозможно закрыть "железным занавесом", проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски того, что Россия окажется за "железным занавесом".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:59
В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреУкраинаДонбассСанкции в отношении России
 
 
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