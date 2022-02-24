https://ria.ru/20220224/zanaves-1774757433.html

Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле

Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле - РИА Новости, 24.02.2022

Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле

Россию невозможно закрыть "железным занавесом", проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:07

2022-02-24T14:07

2022-02-24T14:21

россия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россию невозможно закрыть "железным занавесом", проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски того, что Россия окажется за "железным занавесом".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

https://ria.ru/20220223/polsha-1774556681.html

россия

украина

донбасс

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, донбасс, санкции в отношении россии