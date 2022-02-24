https://ria.ru/20220224/youtube-1774814074.html

В работе YouTube по всему миру произошел сбой

В работе YouTube по всему миру произошел сбой - РИА Новости, 24.02.2022

В работе YouTube по всему миру произошел сбой

Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:38

2022-02-24T16:38

2022-02-24T16:40

россия

франция

польша

youtube

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.12 мск была зафиксирована 291 жалоба: около 44% пользователей жалуется на проблемы в работе приложения, порядка 35% - на неполадки в работе видеотрансляций, еще 21% - на функционирование веб-сайта.С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, Польши и ряда других стран.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

https://ria.ru/20220224/instagram-1774810601.html

россия

франция

польша

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, франция, польша, youtube, общество