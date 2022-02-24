https://ria.ru/20220224/youtube-1774814074.html
В работе YouTube по всему миру произошел сбой
В работе YouTube по всему миру произошел сбой - РИА Новости, 24.02.2022
В работе YouTube по всему миру произошел сбой
Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:38
2022-02-24T16:38
2022-02-24T16:40
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франция
польша
youtube
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.12 мск была зафиксирована 291 жалоба: около 44% пользователей жалуется на проблемы в работе приложения, порядка 35% - на неполадки в работе видеотрансляций, еще 21% - на функционирование веб-сайта.С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, Польши и ряда других стран.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, польша, youtube, общество
16:38 24.02.2022 (обновлено: 16:40 24.02.2022)
В работе YouTube по всему миру произошел сбой
Downdetector: пользователи YouTube по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса