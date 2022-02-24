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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774625421.html
Отдаленные взрывы прогремели в Луганске
Отдаленные взрывы прогремели в Луганске - РИА Новости, 24.02.2022
Отдаленные взрывы прогремели в Луганске
Отдаленные взрывы слышны из центра Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:54
2022-02-24T07:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Отдаленные взрывы слышны из центра Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.Направление взрывов пока не понятно.Представительство ЛНР в СЦКК сообщило чуть ранее, что в 4.30 по посёлку Суходол со стороны ВСУ было выпущено 120 снарядов калибром 122 мм.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
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Ольга Филиппова
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
06:54 24.02.2022 (обновлено: 07:15 24.02.2022)
 
Отдаленные взрывы прогремели в Луганске

Отдаленные взрывы прогремели в Луганске

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Отдаленные взрывы слышны из центра Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.
Направление взрывов пока не понятно.
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило чуть ранее, что в 4.30 по посёлку Суходол со стороны ВСУ было выпущено 120 снарядов калибром 122 мм.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: страдания жителей Донбасса никак не трогают Запад
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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