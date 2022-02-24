06:54 24.02.2022 (обновлено: 07:15 24.02.2022)
Отдаленные взрывы прогремели в Луганске
Отдаленные взрывы прогремели в Луганске
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Отдаленные взрывы слышны из центра Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.
Направление взрывов пока не понятно.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Ольга Филиппова