https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774625421.html

Отдаленные взрывы прогремели в Луганске

Отдаленные взрывы прогремели в Луганске - РИА Новости, 24.02.2022

Отдаленные взрывы прогремели в Луганске

Отдаленные взрывы слышны из центра Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:54

2022-02-24T06:54

2022-02-24T07:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Отдаленные взрывы слышны из центра Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.Направление взрывов пока не понятно.Представительство ЛНР в СЦКК сообщило чуть ранее, что в 4.30 по посёлку Суходол со стороны ВСУ было выпущено 120 снарядов калибром 122 мм.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр