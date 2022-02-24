Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774623736.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе
Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:34
2022-02-24T06:43
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске, сообщает агентство УНИАН.Добавляется, что в столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. "Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь", - сообщает агентство.Ранее корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд передавала, что слышит серию взрывов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8d97712d230d081205b21df5c307bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
06:34 24.02.2022 (обновлено: 06:43 24.02.2022)
 
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе

Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске, сообщает агентство УНИАН.
"В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00 (после 6.00 мск), в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. "Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь", - сообщает агентство.
Ранее корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд передавала, что слышит серию взрывов.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала