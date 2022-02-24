06:34 24.02.2022 (обновлено: 06:43 24.02.2022)
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе
Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске, сообщает агентство УНИАН.
"В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00 (после 6.00 мск), в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. "Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь", - сообщает агентство.
Ранее корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд передавала, что слышит серию взрывов.
Опубликовано: Максим Горбачев