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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе

Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:34

2022-02-24T06:34

2022-02-24T06:43

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске, сообщает агентство УНИАН.Добавляется, что в столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. "Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь", - сообщает агентство.Ранее корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд передавала, что слышит серию взрывов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина