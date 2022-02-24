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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774621837.html
Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов
Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов - РИА Новости, 24.02.2022
Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов
Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс во время прямого включения из украинской столицы Киева сообщил, что слышит серию взрывов.Один из разрывов РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:12
2022-02-24T06:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс во время прямого включения из украинской столицы Киева сообщил, что слышит серию взрывов.Один из разрывов прервал журналиста, выходившего в эфир из окрестностей Михайловского собора в центре города.Чэнс и его оператор надели бронежилеты и каски.По словам журналиста, он слышал семь-восемь отдаленных взрывов.Коллега Чэнса Кларисса Уорд в прямом включении из Харькова сообщила, что слышит отдаленный рокот.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
06:12 24.02.2022 (обновлено: 06:28 24.02.2022)
 
Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов

Корреспондент CNN Чэнс в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс во время прямого включения из украинской столицы Киева сообщил, что слышит серию взрывов.

Один из разрывов прервал журналиста, выходившего в эфир из окрестностей Михайловского собора в центре города.

Чэнс и его оператор надели бронежилеты и каски.

По словам журналиста, он слышал семь-восемь отдаленных взрывов.

Коллега Чэнса Кларисса Уорд в прямом включении из Харькова сообщила, что слышит отдаленный рокот.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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