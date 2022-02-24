https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774621837.html

Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов

Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов - РИА Новости, 24.02.2022

Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов

Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс во время прямого включения из украинской столицы Киева сообщил, что слышит серию взрывов.Один из разрывов РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:12

2022-02-24T06:12

2022-02-24T06:28

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс во время прямого включения из украинской столицы Киева сообщил, что слышит серию взрывов.Один из разрывов прервал журналиста, выходившего в эфир из окрестностей Михайловского собора в центре города.Чэнс и его оператор надели бронежилеты и каски.По словам журналиста, он слышал семь-восемь отдаленных взрывов.Коллега Чэнса Кларисса Уорд в прямом включении из Харькова сообщила, что слышит отдаленный рокот.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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