06:12 24.02.2022 (обновлено: 06:28 24.02.2022)
Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов
Корреспондент CNN Чэнс в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс во время прямого включения из украинской столицы Киева сообщил, что слышит серию взрывов.
Один из разрывов прервал журналиста, выходившего в эфир из окрестностей Михайловского собора в центре города.
Чэнс и его оператор надели бронежилеты и каски.
По словам журналиста, он слышал семь-восемь отдаленных взрывов.
Коллега Чэнса Кларисса Уорд в прямом включении из Харькова сообщила, что слышит отдаленный рокот.
Один из разрывов прервал журналиста, выходившего в эфир из окрестностей Михайловского собора в центре города.
Чэнс и его оператор надели бронежилеты и каски.
По словам журналиста, он слышал семь-восемь отдаленных взрывов.
Коллега Чэнса Кларисса Уорд в прямом включении из Харькова сообщила, что слышит отдаленный рокот.
Опубликовано: Максим Горбачев