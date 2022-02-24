12:04 24.02.2022 (обновлено: 13:03 24.02.2022)
Минтранс оперативно вывезет всех желающих с Юга России
Минтранс вывезет всех желающих с Юга России железнодорожным и автобусным транспортом
Поезда. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Минтранс готов вывезти всех желающих с Юга России, сообщили в ведомстве.
Для этого будут использоваться железнодорожные и автомобильные маршруты.
"Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", — рассказали в министерстве.
"Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", — рассказали в министерстве.
Ранее Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге страны ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Варвара Скокшина