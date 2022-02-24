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Туризм
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Минтранс оперативно вывезет всех желающих с Юга России
Минтранс оперативно вывезет всех желающих с Юга России - РИА Новости, 24.02.2022
Минтранс оперативно вывезет всех желающих с Юга России
Минтранс готов вывезти всех желающих с Юга России, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:04
2022-02-24T13:03
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Минтранс готов вывезти всех желающих с Юга России, сообщили в ведомстве.Для этого будут использоваться железнодорожные и автомобильные маршруты."Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", — рассказали в министерстве.Ранее Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге страны ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, новости - туризм
12:04 24.02.2022 (обновлено: 13:03 24.02.2022)
 
Минтранс оперативно вывезет всех желающих с Юга России

Минтранс вывезет всех желающих с Юга России железнодорожным и автобусным транспортом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоезда
Поезда - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Минтранс готов вывезти всех желающих с Юга России, сообщили в ведомстве.
Для этого будут использоваться железнодорожные и автомобильные маршруты.

"Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", — рассказали в министерстве.
Ранее Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге страны ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
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Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
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