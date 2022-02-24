https://ria.ru/20220224/vtb-1774785545.html
ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций
ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций - РИА Новости, 24.02.2022
ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций
ВТБ предупредил клиентов юридических лиц о новом порядке проведения валютных операций, в частности рекомендует им временно воздержаться от операций в долларах и РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:15
2022-02-24T15:15
2022-02-24T15:15
экономика
втб
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВТБ предупредил клиентов юридических лиц о новом порядке проведения валютных операций, в частности рекомендует им временно воздержаться от операций в долларах и евро, при этом указал, что все сервисы доступны без ограничения, следует из клиентской рассылки банка в онлайн-каналах.При проведении расчетов в других валютах в банке просят "исключить участие любых финансовых учреждений и лиц", находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или осуществляющих деятельность там, а также их дочерних структур."Информация, изложенная в настоящем письме, не является изменением, отказом или прекращением банком своих прав и требований в отношении вышеуказанных операций и расчетов", - указал банк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, втб, россия
ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций
ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВТБ предупредил клиентов юридических лиц о новом порядке проведения валютных операций, в частности рекомендует им временно воздержаться от операций в долларах и евро, при этом указал, что все сервисы доступны без ограничения, следует из клиентской рассылки банка в онлайн-каналах.
Указывается, что в настоящий момент банк работает в штатном режиме, все операции и сервисы доступны клиентам без ограничений. "Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем Вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Банке ВТБ", - говорится в сообщении.
При проведении расчетов в других валютах в банке просят "исключить участие любых финансовых учреждений и лиц", находящихся на территории США
и Европейского союза (ЕС) или осуществляющих деятельность там, а также их дочерних структур.
"Информация, изложенная в настоящем письме, не является изменением, отказом или прекращением банком своих прав и требований в отношении вышеуказанных операций и расчетов", - указал банк.
Опубликовано: Игорь Тоноян