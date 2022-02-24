https://ria.ru/20220224/vtb-1774785545.html

ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций

ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций - РИА Новости, 24.02.2022

ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций

ВТБ предупредил клиентов юридических лиц о новом порядке проведения валютных операций, в частности рекомендует им временно воздержаться от операций в долларах и РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:15

2022-02-24T15:15

2022-02-24T15:15

экономика

втб

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВТБ предупредил клиентов юридических лиц о новом порядке проведения валютных операций, в частности рекомендует им временно воздержаться от операций в долларах и евро, при этом указал, что все сервисы доступны без ограничения, следует из клиентской рассылки банка в онлайн-каналах.При проведении расчетов в других валютах в банке просят "исключить участие любых финансовых учреждений и лиц", находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или осуществляющих деятельность там, а также их дочерних структур."Информация, изложенная в настоящем письме, не является изменением, отказом или прекращением банком своих прав и требований в отношении вышеуказанных операций и расчетов", - указал банк.

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, втб, россия