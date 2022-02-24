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ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций
ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций - РИА Новости, 24.02.2022
ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций
ВТБ предупредил клиентов юридических лиц о новом порядке проведения валютных операций, в частности рекомендует им временно воздержаться от операций в долларах и РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:15
2022-02-24T15:15
экономика
втб
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВТБ предупредил клиентов юридических лиц о новом порядке проведения валютных операций, в частности рекомендует им временно воздержаться от операций в долларах и евро, при этом указал, что все сервисы доступны без ограничения, следует из клиентской рассылки банка в онлайн-каналах.При проведении расчетов в других валютах в банке просят "исключить участие любых финансовых учреждений и лиц", находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или осуществляющих деятельность там, а также их дочерних структур."Информация, изложенная в настоящем письме, не является изменением, отказом или прекращением банком своих прав и требований в отношении вышеуказанных операций и расчетов", - указал банк.
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Игорь Тоноян
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экономика, втб, россия
15:15 24.02.2022
 
ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций

ВТБ предупредил клиентов-юрлиц о новом порядке проведения валютных операций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВТБ предупредил клиентов юридических лиц о новом порядке проведения валютных операций, в частности рекомендует им временно воздержаться от операций в долларах и евро, при этом указал, что все сервисы доступны без ограничения, следует из клиентской рассылки банка в онлайн-каналах.
Указывается, что в настоящий момент банк работает в штатном режиме, все операции и сервисы доступны клиентам без ограничений. "Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем Вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Банке ВТБ", - говорится в сообщении.
При проведении расчетов в других валютах в банке просят "исключить участие любых финансовых учреждений и лиц", находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или осуществляющих деятельность там, а также их дочерних структур.
"Информация, изложенная в настоящем письме, не является изменением, отказом или прекращением банком своих прав и требований в отношении вышеуказанных операций и расчетов", - указал банк.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 23:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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