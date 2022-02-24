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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vstrecha-1774605790.html
США не планируют встречу Путина и Байдена на данном этапе, заявила Псаки
США не планируют встречу Путина и Байдена на данном этапе, заявила Псаки - РИА Новости, 24.02.2022
США не планируют встречу Путина и Байдена на данном этапе, заявила Псаки
Белый дом не рассматривает возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данном этапе, заявила на брифинге в среду... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:55
2022-02-24T00:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Белый дом не рассматривает возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данном этапе, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, "сам президент и мы давали ясно понять, что, если они (РФ) не вторгнутся, мы будем открыты к контакту с президентом Путиным после общения госсекретаря и министра иностранных дел Лаврова". "Очевидно, что сейчас ситуация другая и проведение этих дипломатических контактов не кажется подходящим или верным шагом ", - сказала пресс-секретарь президента США."Мы всегда оставляем дверь открытой, если они (Россия) выберут путь деэскалации, мы определенно будем рассчитывать на дипломатические переговоры", - добавила представитель Белого дома.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, сша, россия
00:55 24.02.2022 (обновлено: 00:56 24.02.2022)
 
США не планируют встречу Путина и Байдена на данном этапе, заявила Псаки

Представитель Белого дома Псаки: США не планируют встречу Путина и Байдена на данном этапе

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Белый дом не рассматривает возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данном этапе, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нет, мы не рассматриваем возможность встречи или переговоров с президентом Путиным сейчас", - сказала Псаки на регулярном брифинге.
По ее словам, "сам президент и мы давали ясно понять, что, если они (РФ) не вторгнутся, мы будем открыты к контакту с президентом Путиным после общения госсекретаря и министра иностранных дел Лаврова". "Очевидно, что сейчас ситуация другая и проведение этих дипломатических контактов не кажется подходящим или верным шагом ", - сказала пресс-секретарь президента США.
"Мы всегда оставляем дверь открытой, если они (Россия) выберут путь деэскалации, мы определенно будем рассчитывать на дипломатические переговоры", - добавила представитель Белого дома.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссия
 
 
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