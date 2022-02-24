00:55 24.02.2022 (обновлено: 00:56 24.02.2022)
США не планируют встречу Путина и Байдена на данном этапе, заявила Псаки
Представитель Белого дома Псаки: США не планируют встречу Путина и Байдена на данном этапе
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Белый дом не рассматривает возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данном этапе, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нет, мы не рассматриваем возможность встречи или переговоров с президентом Путиным сейчас", - сказала Псаки на регулярном брифинге.
По ее словам, "сам президент и мы давали ясно понять, что, если они (РФ) не вторгнутся, мы будем открыты к контакту с президентом Путиным после общения госсекретаря и министра иностранных дел Лаврова". "Очевидно, что сейчас ситуация другая и проведение этих дипломатических контактов не кажется подходящим или верным шагом ", - сказала пресс-секретарь президента США.
"Мы всегда оставляем дверь открытой, если они (Россия) выберут путь деэскалации, мы определенно будем рассчитывать на дипломатические переговоры", - добавила представитель Белого дома.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев