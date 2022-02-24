https://ria.ru/20220224/voyna-1774824091.html

В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет

В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет - РИА Новости, 24.02.2022

В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет

Война на Украине началась не сегодня, она идет уже 8 лет, сейчас завершается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:08

2022-02-24T17:08

2022-02-24T17:37

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

мария захарова

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Война на Украине началась не сегодня, она идет уже 8 лет, сейчас завершается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Те, кто считают, что война началась сегодня, безбожно врут. Война идет восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала всевозможные усилия - политические, дипломатические, делая это открыто для того, чтобы это остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24"."Специальная операция, которая началась - это не начало войны, это предотвращение катастрофического сценария развития этой войны. И это, конечно, завершение войны, которая шла", - добавила официальный представитель МИД.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/voyna-1774612664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мария захарова