17:08 24.02.2022 (обновлено: 17:37 24.02.2022)
В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет
МИД: война на Украине началась не сегодня, она идет восемь лет и сейчас завершается
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Война на Украине началась не сегодня, она идет уже 8 лет, сейчас завершается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Те, кто считают, что война началась сегодня, безбожно врут. Война идет восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала всевозможные усилия - политические, дипломатические, делая это открыто для того, чтобы это остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
"Специальная операция, которая началась - это не начало войны, это предотвращение катастрофического сценария развития этой войны. И это, конечно, завершение войны, которая шла", - добавила официальный представитель МИД.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков