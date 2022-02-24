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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/voyna-1774824091.html
В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет
В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет - РИА Новости, 24.02.2022
В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет
Война на Украине началась не сегодня, она идет уже 8 лет, сейчас завершается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:08
2022-02-24T17:37
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
мария захарова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Война на Украине началась не сегодня, она идет уже 8 лет, сейчас завершается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Те, кто считают, что война началась сегодня, безбожно врут. Война идет восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала всевозможные усилия - политические, дипломатические, делая это открыто для того, чтобы это остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24"."Специальная операция, которая началась - это не начало войны, это предотвращение катастрофического сценария развития этой войны. И это, конечно, завершение войны, которая шла", - добавила официальный представитель МИД.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/voyna-1774612664.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мария захарова
17:08 24.02.2022 (обновлено: 17:37 24.02.2022)
 
В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет

МИД: война на Украине началась не сегодня, она идет восемь лет и сейчас завершается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Война на Украине началась не сегодня, она идет уже 8 лет, сейчас завершается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Те, кто считают, что война началась сегодня, безбожно врут. Война идет восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала всевозможные усилия - политические, дипломатические, делая это открыто для того, чтобы это остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Украине не нужна война
"Специальная операция, которая началась - это не начало войны, это предотвращение катастрофического сценария развития этой войны. И это, конечно, завершение войны, которая шла", - добавила официальный представитель МИД.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Украина хотела конфликта с Россией
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМария Захарова
 
 
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