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Володин назвал единственный путь для предотвращения войны в Европе
Володин назвал единственный путь для предотвращения войны в Европе - РИА Новости, 24.02.2022
Володин назвал единственный путь для предотвращения войны в Европе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:56
2022-02-24T12:56
2022-02-24T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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вячеслав володин
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россия
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вашингтон (город)
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет."США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет", - написал политик в Telegram-канале.Как подчеркнул политик, демилитаризация Украины остается единственным путем для предотвращения войны в Европе."Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все 8 лет отказывается от выполнения минских соглашений, демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь", - добавил он и отметил, что только это способно предотвратить войну в Европе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, вячеслав володин, украина, россия, киев, вашингтон (город), нато
12:56 24.02.2022 (обновлено: 13:15 24.02.2022)
Володин назвал единственный путь для предотвращения войны в Европе
Володин: демилитаризация Украины — единственный путь для предотвращения войны в Европе