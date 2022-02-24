https://ria.ru/20220224/voyna-1774731329.html

Володин назвал единственный путь для предотвращения войны в Европе

Володин назвал единственный путь для предотвращения войны в Европе - РИА Новости, 24.02.2022

Володин назвал единственный путь для предотвращения войны в Европе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:56

2022-02-24T12:56

2022-02-24T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

вячеслав володин

украина

россия

киев

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет."США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет", - написал политик в Telegram-канале.Как подчеркнул политик, демилитаризация Украины остается единственным путем для предотвращения войны в Европе."Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все 8 лет отказывается от выполнения минских соглашений, демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь", - добавил он и отметил, что только это способно предотвратить войну в Европе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

украина

россия

киев

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, вячеслав володин, украина, россия, киев, вашингтон (город), нато