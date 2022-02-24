https://ria.ru/20220224/voyna-1774612664.html
Зеленский заявил, что Украине не нужна война
Зеленский заявил, что Украине не нужна война - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский заявил, что Украине не нужна война
Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам, заявил, что Украине не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:35
2022-02-24T02:35
2022-02-24T02:35
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам, заявил, что Украине не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная."Мы точно знаем: нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины. А наши лица. Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное - люди теряют своих близких. Теряют себя на войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой - это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч и десятков тысяч смертей", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Зеленский заявил, что Украине не нужна война
Президент Украины Зеленский: Киеву не нужна война, "ни холодная, ни горячая, ни гибридная"