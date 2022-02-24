https://ria.ru/20220224/voyna-1774612664.html

Зеленский заявил, что Украине не нужна война

Зеленский заявил, что Украине не нужна война - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский заявил, что Украине не нужна война

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам, заявил, что Украине не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:35

2022-02-24T02:35

2022-02-24T02:35

обострение ситуации в днр и лнр

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам, заявил, что Украине не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная."Мы точно знаем: нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины. А наши лица. Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное - люди теряют своих близких. Теряют себя на войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой - это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч и десятков тысяч смертей", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия