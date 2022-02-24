https://ria.ru/20220224/volodin-1774732454.html

Мирным гражданам Украины спецоперация ничем не грозит, заявил Володин

Мирным гражданам Украины спецоперация ничем не грозит, заявил Володин - РИА Новости, 24.02.2022

Мирным гражданам Украины спецоперация ничем не грозит, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что мирным гражданам на Украине спецоперация ничем не грозит. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:59

2022-02-24T12:59

2022-02-24T13:11

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украина

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что мирным гражданам на Украине спецоперация ничем не грозит."Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит", - написал он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вячеслав володин