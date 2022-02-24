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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/volodin-1774732160.html
Россия не может быть равнодушной к судьбе Украины, заявил Володин
Россия не может быть равнодушной к судьбе Украины, заявил Володин - РИА Новости, 24.02.2022
Россия не может быть равнодушной к судьбе Украины, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что россияне не могут быть равнодушными к судьбе Украины, у стран общее будущее, они должны жить РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:58
2022-02-24T13:54
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
политика
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что россияне не могут быть равнодушными к судьбе Украины, у стран общее будущее, они должны жить в дружбе и согласии."Мы не можем быть равнодушными к судьбе Украины. Давайте думать о будущем, оно у нас общее. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это", - написал он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, политика, владимир путин
12:58 24.02.2022 (обновлено: 13:54 24.02.2022)
 
Россия не может быть равнодушной к судьбе Украины, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что россия и Украина должны жить в дружбе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что россияне не могут быть равнодушными к судьбе Украины, у стран общее будущее, они должны жить в дружбе и согласии.
"Мы не можем быть равнодушными к судьбе Украины. Давайте думать о будущем, оно у нас общее. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это", - написал он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин назвал единственный путь для предотвращения войны в Европе
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПолитикаВладимир Путин
 
 
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