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Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны
Подразделения и военные ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружения, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:48
2022-02-24T11:28
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Подразделения и военные ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружения, заявили в Минобороны России.Это показывают средства разведки, добавили в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:48 24.02.2022 (обновлено: 11:28 24.02.2022)
 
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны

Минобороны: разведка показывает, что подразделения ВСУ массово покидают позиции

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Подразделения и военные ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружения, заявили в Минобороны России.
Это показывают средства разведки, добавили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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