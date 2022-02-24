https://ria.ru/20220224/voennye-1774683561.html
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны
Подразделения и военные ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружения, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:48
2022-02-24T10:48
2022-02-24T11:28
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Подразделения и военные ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружения, заявили в Минобороны России.Это показывают средства разведки, добавили в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:48 24.02.2022 (обновлено: 11:28 24.02.2022)
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны
Минобороны: разведка показывает, что подразделения ВСУ массово покидают позиции