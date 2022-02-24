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Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:11
2022-02-24T10:11
2022-02-24T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР.В Донецке сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр
10:11 24.02.2022 (обновлено: 10:40 24.02.2022)
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Народная милиция ЛНР: украинские военные в массовом порядке покидают позиции
ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР.
В Донецке сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.
Ранее президент России Владимир Путин
в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он подчеркнул, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова