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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/voennye-1774670591.html
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:11
2022-02-24T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР.В Донецке сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр
10:11 24.02.2022 (обновлено: 10:40 24.02.2022)
 
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР

Народная милиция ЛНР: украинские военные в массовом порядке покидают позиции

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР.
В Донецке сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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