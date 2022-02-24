https://ria.ru/20220224/voennye-1774670591.html

Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР

Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР

Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:11

2022-02-24T10:11

2022-02-24T10:40

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР.В Донецке сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр