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Меры по водообеспечению Крыма после взятия канала не нужны, заявил Аксенов
Меры по водообеспечению Крыма после взятия канала не нужны, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.02.2022
Меры по водообеспечению Крыма после взятия канала не нужны, заявил Аксенов
Дополнительные меры по водообеспечению полуострова после взятия под контроль Северо-Крымского канала вооруженными силами России могут не понадобиться, сказал... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:08
2022-02-24T23:08
общество
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Дополнительные меры по водообеспечению полуострова после взятия под контроль Северо-Крымского канала вооруженными силами России могут не понадобиться, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.Водная блокада Крыма практически прекращена, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Он также сообщил, что вероятней всего, строить опреснительные установки на полуострове не понадобится."Там (на технических сооружениях Северо-Крымского канала - ред.) уже работают специалисты, решение (о подаче воды в Крым) уже практически состоялось. И каких-то дополнительных мер по водообеспечению, скорее всего, нам больше не нужно будет", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в четверг, что возобновление подачи воды c Украины по этому каналу снимет проблему водоснабжения полуострова, а до этого поручил комитету по водному хозяйству готовить его к приему воды с Украины. По его словам, для полного приведения всей системы канала в готовность понадобится двое суток.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, россия, республика крым
23:08 24.02.2022
 
Меры по водообеспечению Крыма после взятия канала не нужны, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: меры по водообеспечению полуострова после взятия канала не нужны

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Дополнительные меры по водообеспечению полуострова после взятия под контроль Северо-Крымского канала вооруженными силами России могут не понадобиться, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Водная блокада Крыма практически прекращена, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Он также сообщил, что вероятней всего, строить опреснительные установки на полуострове не понадобится.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 21:54
Аксенов заявил об окончании водной блокады Крыма
"Там (на технических сооружениях Северо-Крымского канала - ред.) уже работают специалисты, решение (о подаче воды в Крым) уже практически состоялось. И каких-то дополнительных мер по водообеспечению, скорее всего, нам больше не нужно будет", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в четверг, что возобновление подачи воды c Украины по этому каналу снимет проблему водоснабжения полуострова, а до этого поручил комитету по водному хозяйству готовить его к приему воды с Украины. По его словам, для полного приведения всей системы канала в готовность понадобится двое суток.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 13:54Туризм
Ситуация в Донбассе не повлияет на турсезон в Крыму, заявил Аксенов
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
В Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аксенов заявил о готовности Крыма разместить более шести тысяч беженцев
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ОбществоРоссияРеспублика Крым
 
 
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