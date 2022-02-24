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Решение о подаче воды в Крым примут завтра, заявил Аксенов
Решение о подаче воды в Крым примут завтра, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.02.2022
Решение о подаче воды в Крым примут завтра, заявил Аксенов
Решение о технической возможности подачи воды в Крым будет принято в пятницу после осмотра канала и его узлов, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:42
2022-02-24T20:53
общество
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Решение о технической возможности подачи воды в Крым будет принято в пятницу после осмотра канала и его узлов, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, заявил ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Все узлы контролируются вооруженными силами РФ… Завтра утром наши инженеры еще раз посмотрят готовность заслонок систем подачи воды, там еще нужна ручная регулировка напора. Завтра с утра все технические решения будут приняты, сделаем по возможности в течение одного дня. Воду в канал принять мы можем. Завтра решения должны быть приняты", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/krym-1774830815.html
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общество, республика крым, россия
20:42 24.02.2022 (обновлено: 20:53 24.02.2022)
 
Решение о подаче воды в Крым примут завтра, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: решение о подаче воды на полуостров примут завтра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Решение о технической возможности подачи воды в Крым будет принято в пятницу после осмотра канала и его узлов, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, заявил ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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"Все узлы контролируются вооруженными силами РФ… Завтра утром наши инженеры еще раз посмотрят готовность заслонок систем подачи воды, там еще нужна ручная регулировка напора. Завтра с утра все технические решения будут приняты, сделаем по возможности в течение одного дня. Воду в канал принять мы можем. Завтра решения должны быть приняты", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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