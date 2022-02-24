Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220224/vnukovo-1774668999.html
Внуково просит пассажиров приостановленных рейсов не приезжать в аэропорт
Внуково просит пассажиров приостановленных рейсов не приезжать в аэропорт - РИА Новости, 24.02.2022
Внуково просит пассажиров приостановленных рейсов не приезжать в аэропорт
Московский аэропорт "Внуково" присоединяется к просьбе российских авиавластей и просит не прибывать в аэропорт пассажиров рейсов в города, в которые... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:05
2022-02-24T10:19
владимир путин
василий небензя
курск
россия
элиста
совет федерации рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593411153_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9fbbb204a901fdd23041f6fe99fe5f94.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" присоединяется к просьбе российских авиавластей и просит не прибывать в аэропорт пассажиров рейсов в города, в которые приостановлены полеты."Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Международный аэропорт "Внуково" присоединяется к этой просьбе и просит пассажиров рейсов указанных направлений не прибывать в аэропорт", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.Из-за осложнения обстановки на Украине полёты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, сообщила ранее в четверг Росавиация.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html
https://ria.ru/20220224/astrakhan-1774640136.html
курск
россия
элиста
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593411153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfd39578d93e58a1de68c390081f552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, василий небензя, курск, россия, элиста, совет федерации рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), оон, общество, новости - туризм
10:05 24.02.2022 (обновлено: 10:19 24.02.2022)
 
Внуково просит пассажиров приостановленных рейсов не приезжать в аэропорт

Внуково просит пассажиров рейсов по приостановленным направлениям не приезжать в аэропорт

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" присоединяется к просьбе российских авиавластей и просит не прибывать в аэропорт пассажиров рейсов в города, в которые приостановлены полеты.
"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Международный аэропорт "Внуково" присоединяется к этой просьбе и просит пассажиров рейсов указанных направлений не прибывать в аэропорт", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили
Из-за осложнения обстановки на Украине полёты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, сообщила ранее в четверг Росавиация.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:15
В астраханском аэропорту отменили все рейсы
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ТуризмВладимир ПутинВасилий НебензяКурскРоссияЭлистаСовет Федерации РФФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ООНОбществоНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала