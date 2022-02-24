10:05 24.02.2022 (обновлено: 10:19 24.02.2022)
Внуково просит пассажиров приостановленных рейсов не приезжать в аэропорт
Внуково просит пассажиров рейсов по приостановленным направлениям не приезжать в аэропорт
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" присоединяется к просьбе российских авиавластей и просит не прибывать в аэропорт пассажиров рейсов в города, в которые приостановлены полеты.
"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Международный аэропорт "Внуково" присоединяется к этой просьбе и просит пассажиров рейсов указанных направлений не прибывать в аэропорт", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Из-за осложнения обстановки на Украине полёты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, сообщила ранее в четверг Росавиация.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова