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Чижов не исключил, что ЕС может прекратить выдачу виз россиянам
Чижов не исключил, что ЕС может прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 24.02.2022
Чижов не исключил, что ЕС может прекратить выдачу виз россиянам
Запрет на выдачу туристических виз россиянам в страны ЕС теоретически может попасть в новый санкционный пакет Евросоюза, но такое решение сильно ударит по... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:53
2022-02-24T20:53
2022-02-24T20:53
обострение ситуации в днр и лнр
владимир чижов
евросоюз
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россия
санкции
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запрет на выдачу туристических виз россиянам в страны ЕС теоретически может попасть в новый санкционный пакет Евросоюза, но такое решение сильно ударит по экономике европейских стран, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Теоретически да", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, могут ли новые санкции ЕС коснуться запрета на выдачу туристических виз россиянам."Но я думаю, что найдутся страны, чья туристическая индустрия слишком зависит от наших туристов, поэтому они, наверное, постараются сделать так, чтобы конкретно это решение, которое ударило бы по их экономике очень сильно, чтобы оно в этот пакет не попало", - добавил Чижов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чижов, евросоюз, в мире, россия, санкции
Чижов не исключил, что ЕС может прекратить выдачу виз россиянам
Постпред Чижов: возможный запрет на выдачу россиянам виз в ЕС ударит по экономике стран