https://ria.ru/20220224/vizy-1774885269.html

Чижов не исключил, что ЕС может прекратить выдачу виз россиянам

Чижов не исключил, что ЕС может прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 24.02.2022

Чижов не исключил, что ЕС может прекратить выдачу виз россиянам

Запрет на выдачу туристических виз россиянам в страны ЕС теоретически может попасть в новый санкционный пакет Евросоюза, но такое решение сильно ударит по... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:53

2022-02-24T20:53

2022-02-24T20:53

обострение ситуации в днр и лнр

владимир чижов

евросоюз

в мире

россия

санкции

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запрет на выдачу туристических виз россиянам в страны ЕС теоретически может попасть в новый санкционный пакет Евросоюза, но такое решение сильно ударит по экономике европейских стран, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Теоретически да", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, могут ли новые санкции ЕС коснуться запрета на выдачу туристических виз россиянам."Но я думаю, что найдутся страны, чья туристическая индустрия слишком зависит от наших туристов, поэтому они, наверное, постараются сделать так, чтобы конкретно это решение, которое ударило бы по их экономике очень сильно, чтобы оно в этот пакет не попало", - добавил Чижов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир чижов, евросоюз, в мире, россия, санкции