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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vizy-1774859464.html
Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза
Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2022
Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза
Визовые ограничения, которые могут быть включены во второй пакет антироссийских санкций ЕС, скорее всего, могут затронуть близких к властным структурам и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:57
2022-02-24T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
россия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Визовые ограничения, которые могут быть включены во второй пакет антироссийских санкций ЕС, скорее всего, могут затронуть близких к властным структурам и официальных лиц, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Речь больше идет в направлении, чтобы эта мера применялась, скорее, к представителям режима и официальным лицам", - сообщил он.Источник также отметил, что вопрос о визовых ограничениях может быть рассмотрен лидерами ЕС на саммите в четверг, более того, это вопрос уже прорабатывается Европейской комиссией.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Давид Андриясов
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в мире, евросоюз, россия, украина
18:57 24.02.2022
 
Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза

Источник: визовые ограничения Евросоюза против России могут затронуть официальных лиц

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Визовые ограничения, которые могут быть включены во второй пакет антироссийских санкций ЕС, скорее всего, могут затронуть близких к властным структурам и официальных лиц, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Речь больше идет в направлении, чтобы эта мера применялась, скорее, к представителям режима и официальным лицам", - сообщил он.
Источник также отметил, что вопрос о визовых ограничениях может быть рассмотрен лидерами ЕС на саммите в четверг, более того, это вопрос уже прорабатывается Европейской комиссией.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвросоюзРоссияУкраина
 
 
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