https://ria.ru/20220224/vizy-1774859464.html
Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза
Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2022
Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза
Визовые ограничения, которые могут быть включены во второй пакет антироссийских санкций ЕС, скорее всего, могут затронуть близких к властным структурам и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:57
2022-02-24T18:57
2022-02-24T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
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украина
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Визовые ограничения, которые могут быть включены во второй пакет антироссийских санкций ЕС, скорее всего, могут затронуть близких к властным структурам и официальных лиц, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Речь больше идет в направлении, чтобы эта мера применялась, скорее, к представителям режима и официальным лицам", - сообщил он.Источник также отметил, что вопрос о визовых ограничениях может быть рассмотрен лидерами ЕС на саммите в четверг, более того, это вопрос уже прорабатывается Европейской комиссией.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, украина
Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза
Источник: визовые ограничения Евросоюза против России могут затронуть официальных лиц