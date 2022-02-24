https://ria.ru/20220224/vizy-1774859464.html

Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза

Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2022

Источник рассказал, кого могут затронуть визовые ограничения Евросоюза

Визовые ограничения, которые могут быть включены во второй пакет антироссийских санкций ЕС, скорее всего, могут затронуть близких к властным структурам и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:57

2022-02-24T18:57

2022-02-24T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Визовые ограничения, которые могут быть включены во второй пакет антироссийских санкций ЕС, скорее всего, могут затронуть близких к властным структурам и официальных лиц, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Речь больше идет в направлении, чтобы эта мера применялась, скорее, к представителям режима и официальным лицам", - сообщил он.Источник также отметил, что вопрос о визовых ограничениях может быть рассмотрен лидерами ЕС на саммите в четверг, более того, это вопрос уже прорабатывается Европейской комиссией.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, евросоюз, россия, украина