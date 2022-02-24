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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vizy-1774847479.html
Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян
Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян
Источник в ЕС не исключил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг рассмотрят визовые ограничения для россиян, сообщил, что Еврокомиссия уже... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:27
2022-02-24T18:40
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
россия
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг рассмотрят визовые ограничения для россиян, сообщил, что Еврокомиссия уже прорабатывает этот вопрос."Это тот вопрос, который находится в повестке обсуждения лидеров", - сообщил он.Источник отказался предоставить больше деталей, но отметил, что "Европейская комиссия уже занимается этим вопросом".Ранее о необходимости приостановить выдачу виз в ЕС для россиян заявил премьер-министр Бельгии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Давид Андриясов
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евросоюз, россия, еврокомиссия
18:27 24.02.2022 (обновлено: 18:40 24.02.2022)
 
Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян

Источник: Еврокомиссия прорабатывает вопрос о визовых ограничениях для россиян

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг рассмотрят визовые ограничения для россиян, сообщил, что Еврокомиссия уже прорабатывает этот вопрос.
"Это тот вопрос, который находится в повестке обсуждения лидеров", - сообщил он.
Источник отказался предоставить больше деталей, но отметил, что "Европейская комиссия уже занимается этим вопросом".
Ранее о необходимости приостановить выдачу виз в ЕС для россиян заявил премьер-министр Бельгии.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Рига - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Латвия перестанет выдавать визы россиянам
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕвросоюзРоссияЕврокомиссия
 
 
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