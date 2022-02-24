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Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян
Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян
Источник в ЕС не исключил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг рассмотрят визовые ограничения для россиян, сообщил, что Еврокомиссия уже... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:27
2022-02-24T18:27
2022-02-24T18:40
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг рассмотрят визовые ограничения для россиян, сообщил, что Еврокомиссия уже прорабатывает этот вопрос."Это тот вопрос, который находится в повестке обсуждения лидеров", - сообщил он.Источник отказался предоставить больше деталей, но отметил, что "Европейская комиссия уже занимается этим вопросом".Ранее о необходимости приостановить выдачу виз в ЕС для россиян заявил премьер-министр Бельгии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, еврокомиссия
18:27 24.02.2022 (обновлено: 18:40 24.02.2022)
Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян
Источник: Еврокомиссия прорабатывает вопрос о визовых ограничениях для россиян