https://ria.ru/20220224/vizy-1774847479.html

Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян

Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян - РИА Новости, 24.02.2022

Источник: Еврокомиссия работает над визовыми ограничениями для россиян

Источник в ЕС не исключил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг рассмотрят визовые ограничения для россиян, сообщил, что Еврокомиссия уже... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:27

2022-02-24T18:27

2022-02-24T18:40

обострение ситуации в днр и лнр

евросоюз

россия

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг рассмотрят визовые ограничения для россиян, сообщил, что Еврокомиссия уже прорабатывает этот вопрос."Это тот вопрос, который находится в повестке обсуждения лидеров", - сообщил он.Источник отказался предоставить больше деталей, но отметил, что "Европейская комиссия уже занимается этим вопросом".Ранее о необходимости приостановить выдачу виз в ЕС для россиян заявил премьер-министр Бельгии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

евросоюз, россия, еврокомиссия