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В ЕС не ответили на вопрос о возможном запрете на выдачу виз для россиян

В ЕС не ответили на вопрос о возможном запрете на выдачу виз для россиян - РИА Новости, 24.02.2022

В ЕС не ответили на вопрос о возможном запрете на выдачу виз для россиян

Евросоюз пока не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз, "все меры будут обсуждать на саммите в четверг", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:58

2022-02-24T13:58

2022-02-24T14:14

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евросоюз пока не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз, "все меры будут обсуждать на саммите в четверг", сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС."У нас сегодня вечером пройдет экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам. Поэтому необходимо подождать" - сообщил собеседник агентства.Ранее власти Бельгии заявили, что считают необходимым рассмотреть в качестве санкций против России приостановку выдачи виз в ЕС для всех россиян, за исключением выдачи виз по гуманитарным соображениям.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/putin-1774751189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, евросоюз, россия, ситуация в днр и лнр