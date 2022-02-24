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В ЕС не ответили на вопрос о возможном запрете на выдачу виз для россиян
В ЕС не ответили на вопрос о возможном запрете на выдачу виз для россиян - РИА Новости, 24.02.2022
В ЕС не ответили на вопрос о возможном запрете на выдачу виз для россиян
Евросоюз пока не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз, "все меры будут обсуждать на саммите в четверг", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:58
2022-02-24T13:58
2022-02-24T14:14
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евросоюз пока не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз, "все меры будут обсуждать на саммите в четверг", сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС."У нас сегодня вечером пройдет экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам. Поэтому необходимо подождать" - сообщил собеседник агентства.Ранее власти Бельгии заявили, что считают необходимым рассмотреть в качестве санкций против России приостановку выдачи виз в ЕС для всех россиян, за исключением выдачи виз по гуманитарным соображениям.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/putin-1774751189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, евросоюз, россия, ситуация в днр и лнр
13:58 24.02.2022 (обновлено: 14:14 24.02.2022)
В ЕС не ответили на вопрос о возможном запрете на выдачу виз для россиян
В ЕС не стали отвечать на вопрос о возможном запрете на выдачу виз для россиян
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евросоюз пока не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз, "все меры будут обсуждать на саммите в четверг", сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС.
"У нас сегодня вечером пройдет экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам. Поэтому необходимо подождать" - сообщил собеседник агентства.
Ранее власти Бельгии
заявили, что считают необходимым рассмотреть в качестве санкций против России
приостановку выдачи виз в ЕС для всех россиян, за исключением выдачи виз по гуманитарным соображениям.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова