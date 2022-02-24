https://ria.ru/20220224/vich-1774370763.html

Вирус исчез. Пациентку вылечили от ВИЧ необычным способом

Вирус исчез. Пациентку вылечили от ВИЧ необычным способом - РИА Новости, 24.02.2022

Вирус исчез. Пациентку вылечили от ВИЧ необычным способом

Американские ученые сообщили о третьем человеке в мире, излечившемся от ВИЧ. Медики применили совершенно новую методику — более простую и безопасную, чем... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:22

2022-02-24T07:22

2022-02-24T11:28

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Американские ученые сообщили о третьем человеке в мире, излечившемся от ВИЧ. Медики применили совершенно новую методику — более простую и безопасную, чем пересадка костного мозга, как в предыдущих двух случаях. И получили впечатляющий результат.Первые два случаяВирус иммунодефицита человека (ВИЧ) для заражения использует рецептор CCR5, встроенный в клеточную мембрану. У небольшого количества людей ген этого белка содержит мутацию CCR5-Δ32, не позволяющую вирусу проникнуть в клетку. Проще говоря, носители такого генетического варианта невосприимчивы к ВИЧ. Среди европейцев их около процента, у представителей других рас эта мутация вообще практически не встречается.До сих пор были известны два случая полного излечения от ВИЧ — в 2007 и 2019 годах. Это произошло после трансплантации костного мозга ВИЧ-положительным пациентам со смертельным раком крови. Им подобрали доноров с мутацией CCR5-Δ32, что и привело к необычному побочному эффекту.Первый, Тимоти Рэй Браун, известный как "берлинский пациент", после лечения прожил 12 лет без вируса иммунодефицита, а в 2020-м умер от лейкемии. Второй — "лондонский пациент" Адам Кастильехо — жив до сих пор. После трансплантации он перестал принимать антивирусные препараты и ВИЧ у него в крови больше не находили.Несмотря на два успешных случая, метод пересадки костного мозга вряд ли можно считать перспективным с точки зрения лечения СПИДа. Во-первых, сама инвазивная процедура очень тяжелая. Во-вторых, у пациентов нередко развиваются серьезные побочные эффекты, включая реакцию "трансплантат против хозяина" — когда пересаженные иммунные системы атакуют собственные ткани организма как чужеродные.Из-за этого Тимоти Браун чуть не умер после пересадки. Лечение Кастильехо было менее интенсивным, но и он, по словам врачей, за год после операции потерял больше тридцати килограммов, почти оглох и пережил множественные инфекции. Несколько других онкологических больных с ВИЧ вообще не перенесли аналогичную процедуру — умерли от рака или полного отторжения трансплантата.Двойное донорствоУченые постоянно ищут более надежные и менее инвазивные методы. Один из них — пересадка пуповинной крови. Сохранившаяся в плаценте и пуповинной вене после рождения ребенка, она содержит стволовые клетки, которые можно использовать для лечения рака, диабета первого типа, ДЦП и еще десятков тяжелых заболеваний.В 2015 году Международная сеть клинических исследований СПИДа у матерей, детей и подростков (IMPAACT) в сотрудничестве с Центром международных исследований трансплантации крови и костного мозга (CIBMTR), Группой клинических исследований СПИДа (ACTG) и рядом других организаций начали в США обсервационное исследование пациентов с ВИЧ, которым пересадили стволовые клетки пуповинной крови с мутацией CCR5-∆32 для лечения рака или других заболеваний.В предварительном отчете, опубликованном в 2018 году, авторы отдельно описывают случай пожилой афроамериканки. В июне 2013-го у нее обнаружили ВИЧ. Затем четыре года она принимала препараты, сдерживающие размножение вируса. В марте 2017 года врачи диагностировали острый миелоидный лейкоз — онкологическое заболевание, при котором быстро размножающиеся измененные белые кровяные клетки поражают костный мозг. Обычно болезнь развивается стремительно и без лечения приводит к смерти за несколько месяцев, а иногда и недель.С учетом пола и расовой принадлежности подобрать донорский костный мозг было сложно — весь подходящий материал, содержащий мутацию, блокирующую ВИЧ, принадлежал белым мужчинам. Кроме того, при пересадке костного мозга необходимо, чтобы донор имел близкий с рецептором лейкоцитарный антиген (HLA) — набор генов системы тканевой совместимости человека. От этого зависит вероятность того, что трансплантат стволовых клеток хорошо приживется. И это еще больше сужало круг поиска.После курса химиотерапии необходимо было быстро действовать, и медики решили использовать пуповинную кровь с мутацией CCR5-∆32. По сравнению со взрослыми стволовыми клетками костного мозга пуповинная кровь лучше адаптируется, требует меньшего соответствия HLA и вызывает меньше осложнений. К тому же она более доступна. На сегодняшний день в мире более 200 лицензированных банков пуповинной крови.Но у нее есть другие проблемы. Как правило, количества клеток в порции пуповинной крови недостаточно для лечения взрослого, поэтому ее традиционно использовали в детской онкологии. А чтобы клетки прижились и пришли на замену пораженным лейкоцитам костного мозга, требуется около шести недель. В этот период человек практически лишен иммунитета. Для людей с хронической инфекцией, такой как ВИЧ, это очень опасно.Чтобы обойти эту сложность и поддержать иммунитет пациентки, авторы решили вместе с пуповинной кровью ввести ей совместимые стволовые клетки крови от ближайшего родственника — так называемые гапло-клетки. Это сделало трансплантацию менее рискованной. Примерно через три месяца гапло-клетки, выполнив временную функцию, уступили место клеткам пуповинной крови. В дальнейшем все лейкоциты костного мозга генерировались из стволовых клеток пуповинной крови, взятой у носителя спасительного варианта гена CCR5.Женщина перенесла операцию очень легко, у нее не было реакции отторжения "трансплантат против хозяина" или других побочных эффектов, и она покинула больницу на 17-й день после пересадки.В течение пяти лет, по регламенту исследования, врачи наблюдали за пациенткой. Первые три года она принимала антиретровирусные препараты, а затем прекратила. Многочисленные сверхчувствительные тесты не обнаружили никаких признаков вирусных частиц, способных к репликации, антител к ВИЧ или иммунных клеток, запрограммированных на борьбу с ним. Взятые у нее клетки не получилось заразить и в лабораторных условиях. Только полностью убедившись в положительном результате, ученые объявили об окончательном выздоровлении.Женщину по аналогии с двумя другими преодолевшими ВИЧ уже окрестили "нью-йоркским пациентом"— она проходила лечение в медицинском центре Weill Cornell в Нью-Йорке.Перспективы использования пуповинной кровиУченые считают, что успех исследования открывает новые перспективы совместной терапии рака крови и ВИЧ. Это не значит, что опробованный метод можно рассматривать как панацею. Риски остаются, но они намного ниже, чем при пересадке костного мозга. Еще одно огромное преимущество — доступ к лечению получат люди любого пола, возраста и этнической принадлежности, так как пуповинная кровь не требует строгого генетического совпадения между донором и реципиентом. Так, у "нью-йоркской пациентки" HLA обоих доноров — и пуповинной крови, и взрослых клеток — лишь частично соответствовали ее собственному, однако лечение прошло успешно и без осложнений."Возможность использовать частично совместимые трансплантаты пуповинной крови значительно увеличивает вероятность нахождения подходящих доноров для таких пациентов", — сказал NBC News лечащий врач пациентки из Weill Cornell Коэн ван Безиен.Еще одно преимущество использования пуповинной крови — быстрота и легкость поиска необходимых генетических аномалий в базах данных. Ван Безиен и его коллеги за несколько дней просмотрели тысячи анализов пуповинной крови. В реестрах костного мозга, где обычно онкологи подбирают доноров взрослых стволовых клеток, они бы разыскивали подходящий вариант гораздо дольше.Начиная с 1990-х более 35 тысяч больных лейкемией по всему миру получили донорскую пуповинную кровь. Теперь надежду на выздоровление, причем сразу от двух опасных заболеваний, получили онкобольные с ВИЧ.Почему ВИЧ так трудно вылечитьВ 1996-м появилось первое высокоэффективное антиретровирусное лекарство против ВИЧ и разработчики предполагали, что при длительном приеме оно полностью уничтожит вирус в организме. На сегодняшний день известно несколько случаев, когда люди, начав лечение сразу после заражения, довольно быстро избавлялись от симптомов и не имели рецидивов, даже если прекращали прием препаратов. Но все равно оставались носителями вируса.Дело в том, что антиретровирусные препараты действуют только на реплицирующиеся клетки. После заражения ВИЧ встраивает свой генетический код в долгоживущие иммунные клетки. Переходя в состояние покоя, они перестают производить новые вирусные копии. Тогда лекарства не замечают ВИЧ долгое время — иногда годами. Но если терапию прекратить, иммунные клетки могут перезапуститься в любой момент и снова заселят организм огромным количеством вирусных частиц.Естественное "выздоровление"Ученым известны случаи, когда иммунная система подавляла репликацию ВИЧ без всяких лекарств. Первый раз такое "чудесное исцеление" медики зарегистрировали в 2020 году в США у 67-летней Лорин Вилленберг. Второй — в 2021-м, у пациентки из аргентинского города с говорящим названием Эсперанса, что по-испански значит "надежда". Аргентинка узнала о диагнозе в 2013 году и восемь лет жила без всякой терапии. Многочисленные анализы клеток крови и тканей так и не выявили признаков ВИЧ.Иммунологи собирают подобные факты безмедикаментозного исчезновения вируса из организма инфицированных. Для таких людей придумали термин — "элитные контролеры". На сегодняшний день их уже около двухсот. Однако ученые опасаются, что в большинстве случаев вирусный резервуар сохраняется у них на клеточном уровне, хотя и без видимых проявлений.

https://ria.ru/20210720/vich-1741958154.html

https://ria.ru/20210528/vich-1734638596.html

https://ria.ru/20210721/uchenye-1742126414.html

https://ria.ru/20220203/vich-1770923900.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, вич, лекарство от спида и вич: теории, исследования, результаты, сша