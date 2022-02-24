https://ria.ru/20220224/viber-1774839770.html

Viber открыл представительство в России

Viber открыл представительство в России - РИА Новости, 24.02.2022

Viber открыл представительство в России

Мессенджер Viber в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний открыл представительство в РФ, свидетельствуют данные на сайте... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:59

2022-02-24T17:59

2022-02-24T17:59

viber

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

it-компании

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мессенджер Viber в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний открыл представительство в РФ, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. В графе статуса исполнения этого требования на сайте ведомства указано, что компания это сделала.Таким образом, Viber исполнил все три указанных на сайте Роскомнадзора требования российского закона о "приземлении". Ранее компания разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями, а также зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

https://ria.ru/20220224/facebook-1774836138.html

https://ria.ru/20220222/prizemlenie-1774413483.html

https://ria.ru/20220224/roskomnadzor-1774750396.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

viber, общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), it-компании