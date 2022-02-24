https://ria.ru/20220224/venok-1774702708.html

Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 24.02.2022

Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе визита в Москву в четверг возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:46

2022-02-24T11:46

2022-02-24T11:46

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе визита в Москву в четверг возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Пакистана Хан в среду начал официальный визит в Россию, в рамках которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.

https://ria.ru/20220223/venok-1774520670.html

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, наваз шариф, московская область (подмосковье), москва, россия