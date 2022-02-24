Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Премьер Пакистана Имран Хан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе визита в Москву в четверг возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Пакистана Хан в среду начал официальный визит в Россию, в рамках которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Опубликовано: Ольга Маркова