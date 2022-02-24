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Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 24.02.2022
Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе визита в Москву в четверг возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:46
2022-02-24T11:46
в мире
владимир путин
наваз шариф
московская область (подмосковье)
москва
россия
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе визита в Москву в четверг возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Пакистана Хан в среду начал официальный визит в Россию, в рамках которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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в мире, владимир путин, наваз шариф, московская область (подмосковье), москва, россия
11:46 24.02.2022
 
Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Премьер Пакистана Имран Хан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе визита в Москву в четверг возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Пакистана Хан в среду начал официальный визит в Россию, в рамках которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:38
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреВладимир ПутинНаваз ШарифМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссия
 
 
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