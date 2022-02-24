https://ria.ru/20220224/valyuta-1774810478.html

Курс доллара вырос до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля

Курс доллара вырос до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля - РИА Новости, 24.02.2022

Курс доллара вырос до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля

Российская валюта продолжила падение, дополнительно потеряв более одного рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:29

2022-02-24T16:29

2022-02-24T17:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская валюта продолжила падение, дополнительно потеряв более одного рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.К 16:45 курс доллара расчетами "завтра" растет на 4,01 рубля, до 85,17 рубля; курс евро — на 4,42 рубля, до 95,12 рубля.В моменте американская валюта поднималась до 85,9 рубля, европейская — до 95,7 рубля. Рубль падает, несмотря на заявление правительства о разработанных мерах по защите финансовых рынков. До сообщений кабмина доллар был в районе 84,66 рубля, евро — около 94,44 рубля.Ранее правительство заявило, что разработало четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных российских компаний от санкций и иных угроз.На ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) приостановят из-за возросшей волатильности — обычно размещение этих бумаг проходит каждую среду. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета позволяет гибко подходить к графику размещений, заверили в правительстве.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html

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россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия