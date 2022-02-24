https://ria.ru/20220224/valyuta-1774810478.html
Курс доллара вырос до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля
Курс доллара вырос до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля - РИА Новости, 24.02.2022
Курс доллара вырос до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля
Российская валюта продолжила падение, дополнительно потеряв более одного рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:29
2022-02-24T16:29
2022-02-24T17:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская валюта продолжила падение, дополнительно потеряв более одного рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.К 16:45 курс доллара расчетами "завтра" растет на 4,01 рубля, до 85,17 рубля; курс евро — на 4,42 рубля, до 95,12 рубля.В моменте американская валюта поднималась до 85,9 рубля, европейская — до 95,7 рубля. Рубль падает, несмотря на заявление правительства о разработанных мерах по защите финансовых рынков. До сообщений кабмина доллар был в районе 84,66 рубля, евро — около 94,44 рубля.Ранее правительство заявило, что разработало четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных российских компаний от санкций и иных угроз.На ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) приостановят из-за возросшей волатильности — обычно размещение этих бумаг проходит каждую среду. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета позволяет гибко подходить к графику размещений, заверили в правительстве.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html
https://ria.ru/20220224/birzha-1774669928.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
16:29 24.02.2022 (обновлено: 17:31 24.02.2022)
Курс доллара вырос до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля
Курс доллара вырос до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская валюта продолжила падение, дополнительно потеряв более одного рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
К 16:45 курс доллара расчетами "завтра" растет на 4,01 рубля, до 85,17 рубля; курс евро — на 4,42 рубля, до 95,12 рубля.
В моменте американская валюта поднималась до 85,9 рубля, европейская — до 95,7 рубля. Рубль падает, несмотря на заявление правительства о разработанных мерах по защите финансовых рынков. До сообщений кабмина доллар был в районе 84,66 рубля, евро — около 94,44 рубля.
Ранее правительство заявило, что разработало четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных российских компаний от санкций и иных угроз.
На ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) приостановят из-за возросшей волатильности — обычно размещение этих бумаг проходит каждую среду. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета позволяет гибко подходить к графику размещений, заверили в правительстве.
Ранее Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.