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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220224/valyuta-1774733751.html
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ - РИА Новости, 24.02.2022
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ
Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:02
2022-02-24T13:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на валютном рынке, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.04 мск повышался на 3,07 рубля, до 84,23 рубля. Утром подскакивал до 89,6 рубля.Курс евро в то же время повышался на 2,6 рубля, до 94,3 рубля. Утром курс евро подскакивал до 99,99 рубля.Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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экономика, россия
13:02 24.02.2022 (обновлено: 13:12 24.02.2022)
 
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ

Курс доллара опустился до 84,2 рубля, евро — до 94,3 рубля

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на валютном рынке, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.04 мск повышался на 3,07 рубля, до 84,23 рубля. Утром подскакивал до 89,6 рубля.
Курс евро в то же время повышался на 2,6 рубля, до 94,3 рубля. Утром курс евро подскакивал до 99,99 рубля.
Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссия
 
 
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