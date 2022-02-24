https://ria.ru/20220224/valyuta-1774733751.html

Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ

Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ - РИА Новости, 24.02.2022

Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ

Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:02

2022-02-24T13:02

2022-02-24T13:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на валютном рынке, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.04 мск повышался на 3,07 рубля, до 84,23 рубля. Утром подскакивал до 89,6 рубля.Курс евро в то же время повышался на 2,6 рубля, до 94,3 рубля. Утром курс евро подскакивал до 99,99 рубля.Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия