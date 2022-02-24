https://ria.ru/20220224/valyuta-1774733751.html
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ - РИА Новости, 24.02.2022
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ
Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:02
2022-02-24T13:02
2022-02-24T13:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15936/19/159361967_0:138:3818:2285_1920x0_80_0_0_3df58ceb35363d6f8ef28992c1fbdc62.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на валютном рынке, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.04 мск повышался на 3,07 рубля, до 84,23 рубля. Утром подскакивал до 89,6 рубля.Курс евро в то же время повышался на 2,6 рубля, до 94,3 рубля. Утром курс евро подскакивал до 99,99 рубля.Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15936/19/159361967_294:0:3523:2422_1920x0_80_0_0_b373b097603e423a601ab7afab2fa2af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
13:02 24.02.2022 (обновлено: 13:12 24.02.2022)
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций ЦБ
Курс доллара опустился до 84,2 рубля, евро — до 94,3 рубля
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на валютном рынке, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.04 мск повышался на 3,07 рубля, до 84,23 рубля. Утром подскакивал до 89,6 рубля.
Курс евро в то же время повышался на 2,6 рубля, до 94,3 рубля. Утром курс евро подскакивал до 99,99 рубля.
Банк России
для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.