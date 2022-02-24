https://ria.ru/20220224/valyuta-1774648311.html

Курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов

Курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов - РИА Новости, 24.02.2022

Курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов

Курсы доллара и евро к рублю на форексе в четверг подскакивают на девять-десять процентов и достигают исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:50

2022-02-24T08:50

2022-02-24T17:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю на форексе в четверг подскакивают на девять-десять процентов и достигают исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно, свидетельствуют данные агентства Блумберг.По состоянию на 08:58 мск курс евро к рублю на форексе увеличивался на 9,15%, до 100,83 рубля за евро, с уровня предыдущего закрытия в 92,35 рубля. Курс доллара рос на 9,47%, до 89,41 рубля за доллар, с уровня предыдущего открытия в 81,64 рубля.Ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля.Московская биржа прекратила торги по валюте в 7:20 мск.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика