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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220224/valyuta-1774648311.html
Курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов
Курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов - РИА Новости, 24.02.2022
Курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов
Курсы доллара и евро к рублю на форексе в четверг подскакивают на девять-десять процентов и достигают исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:50
2022-02-24T17:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю на форексе в четверг подскакивают на девять-десять процентов и достигают исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно, свидетельствуют данные агентства Блумберг.По состоянию на 08:58 мск курс евро к рублю на форексе увеличивался на 9,15%, до 100,83 рубля за евро, с уровня предыдущего закрытия в 92,35 рубля. Курс доллара рос на 9,47%, до 89,41 рубля за доллар, с уровня предыдущего открытия в 81,64 рубля.Ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля.Московская биржа прекратила торги по валюте в 7:20 мск.
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экономика
08:50 24.02.2022 (обновлено: 17:16 24.02.2022)
 
Курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов

Курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю на форексе в четверг подскакивают на девять-десять процентов и достигают исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
По состоянию на 08:58 мск курс евро к рублю на форексе увеличивался на 9,15%, до 100,83 рубля за евро, с уровня предыдущего закрытия в 92,35 рубля. Курс доллара рос на 9,47%, до 89,41 рубля за доллар, с уровня предыдущего открытия в 81,64 рубля.
Ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля.
Московская биржа прекратила торги по валюте в 7:20 мск.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономика
 
 
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