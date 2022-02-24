https://ria.ru/20220224/uzbekistan-1774792563.html

Uzbekistan Airways отменила ближайшие рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар

Uzbekistan Airways отменила ближайшие рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар - РИА Новости, 24.02.2022

Uzbekistan Airways отменила ближайшие рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар

Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила ближайшие рейсы из Ташкента в Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытия аэропортов в этих российских городах, сообщает... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:37

2022-02-24T15:37

2022-02-24T16:17

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ТАШКЕНТ, 24 фев – РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила ближайшие рейсы из Ташкента в Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытия аэропортов в этих российских городах, сообщает в четверг авиаперевозчик."В связи с временным приостановлением работы международных аэропортов г. Ростов-на-Дону (Платов) и Краснодар Российской Федерации, авиакомпания информирует об отмене следующих запланированных рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.В частности, отменены рейсы в Ростов-на-Дону 25, 27 февраля и 2 марта, в Краснодар - 27 февраля и 1-2 марта.Ранее Uzbekistan Airways сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Украины отменила рейсы из Ташкента в Киев, запланированные на 27 февраля и 2 марта.В компании отметили, что пассажиры отмененных рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов."АО "Uzbekistan Airways" дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании", - добавили в пресс-службе.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, узбекистан, украина, новости - туризм