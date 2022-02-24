https://ria.ru/20220224/ushakov-1774152961.html

Создал конституцию Греции и остановил чуму: малоизвестные факты об Ушакове

Создал конституцию Греции и остановил чуму: малоизвестные факты об Ушакове - РИА Новости, 24.02.2022

Создал конституцию Греции и остановил чуму: малоизвестные факты об Ушакове

Федор Ушаков один из самых известных военачальников в истории России и знаменитейший из флотоводцев. Тем не менее, даже в биографии такой значимой фигуры до... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:00

2022-02-24T10:00

2022-02-24T10:00

морская держава

федор ушаков

ионические острова

россия

морская держава

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Федор Ушаков один из самых известных военачальников в истории России и знаменитейший из флотоводцев. Тем не менее, даже в биографии такой значимой фигуры до последнего времени оставались некоторые неточности и малоизученные детали. О том, как удалось установить точную дату рождения Ушакова и каким образом флотоводец повлиял на конституции Греции проекту "Морская держава" рассказал историк Владимир Овчинников.Удивительно, но долгое время даже год рождения Федора Ушакова был известен лишь приблизительно. Утверждалось, что он родился не то 1743 году, не то в 1745, порой и вовсе всплывала дата 1752 год.Лишь ближе к 90-м годам 20 века удалось выяснить точный год и место рождения Ушакова. Непосредственно в установление правильных данных участвовал ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ, доктор исторических наук, капитан 1 ранга Владимир Овчинников."В 1990 году нам с матерью удалось найти метрическую книгу храма Богоявления-на-Острову Романоского уезда Ярославской провинции (1701 года постройки) с записью о его рождении 13 (24) февраля 1745 года в сельце Бурнаково", – отметил Владимир Овчинников в комментарии РИА Новости.Таким образом, был положен конец противоречиям в вопросе о дате и месте рождения адмирала Ушакова.А как выглядел Ушаков?Не менее удивителен и тот факт, что долгое время не было однозначного мнения исследователей, как именно выглядел Федор Ушаков. Серьёзно озаботились этим вопросом только в 1944 году. Иосиф Сталин отдал приказ об учреждении новой награды – ордена Ушакова. Для нее требовалось достаточно точное изображение адмирала. За основу решили взять единственный сохранившийся портрет кисти неизвестного художника начала XIX века.Чтобы удостовериться в схожести рисунка была сформирована группа специалистов во главе с антропологом Михаилом Герасимовым. Ученые нашли и вскрыли могилу Федора Ушакова. Затем останки отвезли в Москву для проведения антропологической реконструкции.После тщательных работ в лаборатории пластической реконструкции появилось еще одно изображение адмирала. Метод заключался в том, что на череп накладывается материал, имитирующий утраченные после смерти мягкие ткани.Но последующие исследования показали ошибку в работе Герасимова. Реконструированный им череп Ушакова имел ярко выраженный монголоидный тип, что не соответствовало действительности. Это подтвердили данные одного из ведущих ученых в области идентификации личности профессора Звягина. В итоге выяснилось, что дошедший до нас живописный портрет адмирала Ушакова является прижизненным, и точным, а написан он примерно в 1804—1810 годах.Также согласно последним медико-биологическим исследованиям не находит подтверждения одна из легенд об Ушакове. Ранее считалось, что военачальник обладал недюжинной физической силой. В некоторых источниках приводилась история о том, что будучи гардемарином он гнул на шее ломы и пальцами сгибал медные монеты.После проведенных исследований выяснилось, что на самом деле Федор Ушаков был среднего роста, тонкого (грациозного) телосложения со слабым или средним развитием мускулатуры.Как адмирал конституцию Греции писалВ 2002 году в Греции возле Новой крепости на Корфу был открыт памятник русскому адмиралу Федору Ушакову. На камне – портрет флотоводца и благодарность от греческого народа. Естественно, этот памятник появился неслучайно.Русская эскадра под руководством Ушакова освободила в 1799 году остров Корфу (тогда его называли Керкиру) от французской оккупации. Затем адмирал восстановил на острове православный епископат, который пятьсот лет отсутствовал. Примечательно, что именно при Ушакове на Ионических островах было создано первое после Византийской империи греческое государство.В архипелаге под протекторатом России и Турции была создана Республика Семи Островов с демократической конституцией. А основы для этого документа подготовил лично адмирал Ушаков."Воздав благодарение Господу, после светлой седмицы Ушаков вместе с депутатами от всех Ионических островов, среди которых был и Антонио Мария Каподистрия – отец будущего министра иностранных дел России и первого президента независимой Греции Иоанна Каподистрия, сел за составление Временного плана об учреждении правления (Конституции) создаваемой республики", – сообщил ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ Владимир Овчинников.В результате была создана одна из самых демократических конституций того времени. А после появления в Греции памятника Ушакова стало традицией, что ежегодно к берегам Корфу подходит российский военный корабль, чтобы экипаж мог возложить венки к памятнику адмиралу.Ввел карантин и одолел чумуУшаков был выдающимся организатором не только во время морских сражений. Умелое управление личным составом он демонстрировал и на суше. Так, однажды флотоводцу удалось остановить эпидемию чумы среди своих подчинённых в Херсоне.Когда в мае 1783 года разгулялась эпидемия врачей не катастрофически не хватало. Обязанности сохранения здоровья личного состава были возложены на командиров. Ушаков действовал решительно – в своей команде (почти 500 человек) он ввел строгий карантин. Всю команду разделил на группы, каждая и которых была поселена в отдельную палатку из камыша. Общение было строго-настрого запрещено.Если кто-то заболевал, то его помещали в карантин в отдельную палатку. А старую палатку сжигали со всеми вещами. Если кто-то покидал лагерь, отправляясь за покупками или на работы, по его возвращении ответственный офицер был обязан составить подробнейший рапорт о том, кто, где и сколько времени находился.За соблюдением всех требований Федор Ушаков следил лично. В результате уже к 4 ноября 1783 года чумы в команде не было. При этом в остальных командах она продержалась до весны 1784 года. За такие решительные и своевременные действия было решено представить Ушакова к награде. А императрице отправили доклад, где упоминалось, что Ушаков "ту болезнь во вверенной ему части, не допуская ее к большему распространению, пресек совершенно, гораздо скорее других командиров".Единственный и непобедимыйЗа всю жизнь Федор Ушаков не проиграл ни одного морского боя. Адмирал не только всегда побеждал, но и старался максимально сохранить личный состав. Особенно он заботился о матросах. Ушаков считал, что люди, несущие на себе все тяготы службы, не должны страдать от голода и холода.Кроме того за все время сражений Ушаков не потерял в боях ни одного корабля, а из его подчиненных никто ни разу не был в плену.Как отмечает историк Владимир Овчинников, большой вклад Ушакова в развитие военно-морского искусства состоял в том, что он был первым отечественным флагманом европейского уровня, создавшим свою тактическую школу, и фактически является основоположником отечественной школы военно-морского искусства.

https://ria.ru/20210805/ushakov-1744529052.html

https://ria.ru/20210502/svyatye-1730758488.html

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федор ушаков, ионические острова, россия, морская держава