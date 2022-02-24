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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukrgazdobycha-1774881645.html
"Нафтогаз" остановил работы на объектах у линии соприкосновения в Донбассе
"Нафтогаз" остановил работы на объектах у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
"Нафтогаз" остановил работы на объектах у линии соприкосновения в Донбассе
Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о приостановке работы на объектах "Укргаздобыча" у линии соприкосновения в Луганской области. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:39
2022-02-24T20:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
укргаздобыча
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о приостановке работы на объектах "Укргаздобыча" у линии соприкосновения в Луганской области."На данный момент принято решение об остановке работы тех объектов "Укргаздобычи", которые расположены вблизи линии разграничения: УКПГ (установка комплексной подготовки газа) Лобачевская, Борисовское, Капитановское, Муратовское, Ольховское 1-2, вблизи которых ведутся боевые действия. Проводится эвакуация сотрудников с объектов в зоне наибольшего риска", - написал Витренко на странице в Facebook.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774853823.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, укргаздобыча, ситуация в днр и лнр
20:39 24.02.2022
 
"Нафтогаз" остановил работы на объектах у линии соприкосновения в Донбассе

"Нафтогаз" остановил работы на объектах "Укргаздобыча" у линии соприкосновения в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о приостановке работы на объектах "Укргаздобыча" у линии соприкосновения в Луганской области.
"На данный момент принято решение об остановке работы тех объектов "Укргаздобычи", которые расположены вблизи линии разграничения: УКПГ (установка комплексной подготовки газа) Лобачевская, Борисовское, Капитановское, Муратовское, Ольховское 1-2, вблизи которых ведутся боевые действия. Проводится эвакуация сотрудников с объектов в зоне наибольшего риска", - написал Витренко на странице в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Не оставили никаких шансов поступить иначе – Путин о спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассУкргаздобычаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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