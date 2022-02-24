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"Нафтогаз" остановил работы на объектах у линии соприкосновения в Донбассе

"Нафтогаз" остановил работы на объектах у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

"Нафтогаз" остановил работы на объектах у линии соприкосновения в Донбассе

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о приостановке работы на объектах "Укргаздобыча" у линии соприкосновения в Луганской области. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:39

2022-02-24T20:39

2022-02-24T20:39

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о приостановке работы на объектах "Укргаздобыча" у линии соприкосновения в Луганской области."На данный момент принято решение об остановке работы тех объектов "Укргаздобычи", которые расположены вблизи линии разграничения: УКПГ (установка комплексной подготовки газа) Лобачевская, Борисовское, Капитановское, Муратовское, Ольховское 1-2, вблизи которых ведутся боевые действия. Проводится эвакуация сотрудников с объектов в зоне наибольшего риска", - написал Витренко на странице в Facebook.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, укргаздобыча, ситуация в днр и лнр